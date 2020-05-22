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- Kırklareli’nin neyi meşhur: Kırklareli’nin en meşhur yemekleri
Kırklareli’nin neyi meşhur: Kırklareli’nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 22:42
Kırklareli’nin nesi meşhur, Küçükbaş hayvancılık ve tarımın önemli bir gelir kaynağı olduğu Kırklareli’mde Trakya’nın has lezzetlerinin bir araya geldiği hamur işi ve et yemeklerini sıklıkla görmek mümkün. Rumeli mutfağından da esintileri sıklıkla göreceğimiz Kırklareli’nin o güzel yemeklerini sizler için derledik..
Kırklareli’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Papara
- Soğan Pidesi
- Manca
- Tavuklu Kalle
- Papaz Yahnisi
- Kırklareli Köftesi
- Kuzu Kapama
- Sütlü Hamur Çorbası
- Pekmezli Kaçamak
- Kırklareli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Papara
Bayat ekmeğin tereyağı ve et suyuyla ıslatılmasıyla hazırlanan Paparaya, isteğe göre et veya tavuk parçaları ya da ekşimik de denilen lor peyniri ilave ederek lezzetlendirmek mümkün.
Soğan Pidesi
Başka bir göçmen yemeği olan Soğan Pidesi, Kırklareli’nin en bilinen hamur işlerindendir. Genellikle yardımcı malzeme olan soğanın başrol oynadığı bu pide diğerlerinin aksine sıcak da soğuk da tüketilebiliyor. Arzu eden pidesine kıyma, domates ve maydanoz da ilave ettirebiliyor.
Manca
Rumeli mutfağından sevilen bir meze olan Manca; patlıcan, yeşil biber, kırmızı biber, üzüm sirkesi ve zeytinyağı ile hazırlanmaktadır.
Tavuklu Kalle
Lahana turşusu, turşu suyu, tavuk göğsü, bulgur ya da pirinç kullanılarak hazırlanan bu yemek kış aylarının vazgeçilmezlerindendir. Oldukça lezzetli olan bu yemeğin neredeyse hiç sevmeyeni olmuyor.
Papaz Yahnisi
Şehrin en meşhur yemeklerinden olan Papaz Yahnisi, soğan yahnisi olarak da bilinmektedir. Adının hikayesi Türkler, Rumlar, Yahudiler ve Bulgarların Kırklareli’de yaşadığı bir geçmişe dayanmaktadır. Zamanında hasta olan bir papaza Türk komşusundan gelen soğan yahnisini, papaz oldukça beğenir. Papaz sürekli Türk komşusundan soğan yahnisi istediği için de yemeğin adı Papaz Yahnisi olur.
Pekmezli Kaçamak
Temelde bir göçmen yemeği olan Pekmezli Kaçamak, mısır unundan yapılan ve pancar pekmezi ile servis edilen lezzetlerden biridir. İsteğe göre lor peyniri, yoğurt veya kavurma ile de tüketilebilir.
Kırklareli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Kırklareli’nin leziz diğer yemekleri şu şekildedir:
- Labada Borani
- Kırklareli Köftesi
- Kuzu Kapama
- Sütlü Hamur Çorbası
- Kupriva
- Sütlü Biber Turşusu