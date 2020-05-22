Kırklareli’nin neyi meşhur: Kırklareli’nin en meşhur yemekleri

Kırklareli’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kırklareli’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kırklareli’nin nesi meşhur, Küçükbaş hayvancılık ve tarımın önemli bir gelir kaynağı olduğu Kırklareli’mde Trakya’nın has lezzetlerinin bir araya geldiği hamur işi ve et yemeklerini sıklıkla görmek mümkün. Rumeli mutfağından da esintileri sıklıkla göreceğimiz Kırklareli’nin o güzel yemeklerini sizler için derledik..

Kırklareli’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Papara

Soğan Pidesi

Manca

Tavuklu Kalle

Papaz Yahnisi

Kırklareli Köftesi

Kuzu Kapama

Sütlü Hamur Çorbası

Pekmezli Kaçamak

Kırklareli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Papara

Bayat ekmeğin tereyağı ve et suyuyla ıslatılmasıyla hazırlanan Paparaya, isteğe göre et veya tavuk parçaları ya da ekşimik de denilen lor peyniri ilave ederek lezzetlendirmek mümkün.

Soğan Pidesi

Başka bir göçmen yemeği olan Soğan Pidesi, Kırklareli’nin en bilinen hamur işlerindendir. Genellikle yardımcı malzeme olan soğanın başrol oynadığı bu pide diğerlerinin aksine sıcak da soğuk da tüketilebiliyor. Arzu eden pidesine kıyma, domates ve maydanoz da ilave ettirebiliyor.

Manca

Rumeli mutfağından sevilen bir meze olan Manca; patlıcan, yeşil biber, kırmızı biber, üzüm sirkesi ve zeytinyağı ile hazırlanmaktadır.

Tavuklu Kalle

Lahana turşusu, turşu suyu, tavuk göğsü, bulgur ya da pirinç kullanılarak hazırlanan bu yemek kış aylarının vazgeçilmezlerindendir. Oldukça lezzetli olan bu yemeğin neredeyse hiç sevmeyeni olmuyor.

Papaz Yahnisi

Şehrin en meşhur yemeklerinden olan Papaz Yahnisi, soğan yahnisi olarak da bilinmektedir. Adının hikayesi Türkler, Rumlar, Yahudiler ve Bulgarların Kırklareli’de yaşadığı bir geçmişe dayanmaktadır. Zamanında hasta olan bir papaza Türk komşusundan gelen soğan yahnisini, papaz oldukça beğenir. Papaz sürekli Türk komşusundan soğan yahnisi istediği için de yemeğin adı Papaz Yahnisi olur.

Pekmezli Kaçamak

Temelde bir göçmen yemeği olan Pekmezli Kaçamak, mısır unundan yapılan ve pancar pekmezi ile servis edilen lezzetlerden biridir. İsteğe göre lor peyniri, yoğurt veya kavurma ile de tüketilebilir.

Kırklareli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kırklareli’nin leziz diğer yemekleri şu şekildedir: