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- Kırşehir’in neyi meşhur: Kırşehir’in en meşhur yemekleri
Kırşehir’in neyi meşhur: Kırşehir’in en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 22:46
Kırşehir’in nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kırşehir, hem tarihi hem de kültürel bir şehirdir. Birçok medeniyetin gelip geçtiği Kırşehir’in mutfağı da oldukça çeşitlidir. Her damağa hitap edecek bir lezzeti bulunan Kırşehir mutfağına bir göz atalım.
Kırşehir’in En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Kırşehir Köftesi
- Çullama
- Tandırda Çömlek Paça
- Pancar Çırpması
- Çirleme
- Ayva Dolması
- Pekmezli Pelte
- Kırşehir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
Kırşehir Köftesi
Diğer adı Besmeç olan Kırşehir Köftesi, yağsız kıyma ve esmer düğür (kısırlık bulgur) ile yapılmaktadır. Genelde fırında ya da sobada pişirilerek yapılan bu köfte yörenin en meşhur lezzetlerinden.
Çullama
Türkiye’nin dört bir yanında rastlayabileceğimiz bu yemeğin en ünlüsü Kırşehir Çullamasıdır desek yalan olmaz. Tavuk butu ve göğsünün haşlandıktan sonra tiftik tiftik ayrılmasıyla hazırlanan bu lezzet üzerine dökülen pul biberli sosuyla da lezzetine lezzet katıyor.
Tandırda Çömlek Paça
Temizlenip haşlanan kuzu kellesi ve paçaların çömleğe dizildikten sonra çeşitli sebzeler eklenerek pişirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzet tadını malzemelerinden aldığı kadar çömleğinden ve içinde piştiği tandırdan da alıyor.
Pancar Çırpması
Rendelenmiş pancarların yağda kavrulması ve isteğe göre içerisine yeşil mercimek, salça ve baharat eklenmesiyle pişirilen Pancar Çırpması Kırşehir sofralarının sevilenlerinden. Oldukça hafif bir lezzete sahip olan bu zeytinyağlı yaz kış tüketiliyor.
Çirleme
Meyveyle yapılan bir et yemeği olan Çirleme; kuşbaşı et, nohut, çir (kuru kayısı) ve kuru üzümle pişirilerek hazırlanmaktadır. Lezzetine övgüler alan bu yemeği Kırşehir’e yolu düşenler kesinlikle denemeli.
Ayva Dolması
Ayvanın için dolmalık oyulması ve kavrulmuş soğan, kıyma, bulgur harcının eklenmesiyle hazırlanan Ayva Dolması oldukça hoş bir lezzete sahip. Özellikle ayvaya güzel tadını geçiren tereyağlı pekmez sosu Ayva Dolmasının olmazsa olmazlarından.
Pekmezli Pelte
Oldukça sağlıklı olan bu tatlı, buğday nişastası ve pekmezin bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Yörede oldukça sık tüketilen bu tatlı az malzemeli ancak gayet lezzetlidir.
Kırşehir’in Diğer Meşhur Lezzetleri
Kırşehir’in diğer lezzetleri şu şekildedir:
- Çömlekte Kuru Fasülye
- Et Yahnisi
- Lepe
- Sündürme
- Aside Tatlısı
- Çir Yağlaması