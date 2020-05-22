Kırşehir’in neyi meşhur: Kırşehir’in en meşhur yemekleri

Kırşehir’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kırşehir’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kırşehir’in nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kırşehir, hem tarihi hem de kültürel bir şehirdir. Birçok medeniyetin gelip geçtiği Kırşehir’in mutfağı da oldukça çeşitlidir. Her damağa hitap edecek bir lezzeti bulunan Kırşehir mutfağına bir göz atalım.

Kırşehir’in En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Kırşehir Köftesi

Çullama

Tandırda Çömlek Paça

Pancar Çırpması

Çirleme

Ayva Dolması

Pekmezli Pelte

Kırşehir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kırşehir Köftesi

Diğer adı Besmeç olan Kırşehir Köftesi, yağsız kıyma ve esmer düğür (kısırlık bulgur) ile yapılmaktadır. Genelde fırında ya da sobada pişirilerek yapılan bu köfte yörenin en meşhur lezzetlerinden.

Çullama

Türkiye’nin dört bir yanında rastlayabileceğimiz bu yemeğin en ünlüsü Kırşehir Çullamasıdır desek yalan olmaz. Tavuk butu ve göğsünün haşlandıktan sonra tiftik tiftik ayrılmasıyla hazırlanan bu lezzet üzerine dökülen pul biberli sosuyla da lezzetine lezzet katıyor.

Tandırda Çömlek Paça

Temizlenip haşlanan kuzu kellesi ve paçaların çömleğe dizildikten sonra çeşitli sebzeler eklenerek pişirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzet tadını malzemelerinden aldığı kadar çömleğinden ve içinde piştiği tandırdan da alıyor.

Pancar Çırpması

Rendelenmiş pancarların yağda kavrulması ve isteğe göre içerisine yeşil mercimek, salça ve baharat eklenmesiyle pişirilen Pancar Çırpması Kırşehir sofralarının sevilenlerinden. Oldukça hafif bir lezzete sahip olan bu zeytinyağlı yaz kış tüketiliyor.

Çirleme

Meyveyle yapılan bir et yemeği olan Çirleme; kuşbaşı et, nohut, çir (kuru kayısı) ve kuru üzümle pişirilerek hazırlanmaktadır. Lezzetine övgüler alan bu yemeği Kırşehir’e yolu düşenler kesinlikle denemeli.

Ayva Dolması

Ayvanın için dolmalık oyulması ve kavrulmuş soğan, kıyma, bulgur harcının eklenmesiyle hazırlanan Ayva Dolması oldukça hoş bir lezzete sahip. Özellikle ayvaya güzel tadını geçiren tereyağlı pekmez sosu Ayva Dolmasının olmazsa olmazlarından.

Pekmezli Pelte

Oldukça sağlıklı olan bu tatlı, buğday nişastası ve pekmezin bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Yörede oldukça sık tüketilen bu tatlı az malzemeli ancak gayet lezzetlidir.

Kırşehir’in Diğer Meşhur Lezzetleri

Kırşehir’in diğer lezzetleri şu şekildedir: