Kocaeli’nin neyi meşhur: Kocaeli’nin en meşhur yemekleri

Kocaeli’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kocaeli’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kocaeli’nin nesi meşhur, Türkiye’nin en kalabalık onuncu ili olan Kocaeli, Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Pek çok doğal ve kültürel güzelliği bulunan şehrin mutfak kültürü de oldukça çeşitlidir. Kocaeli’nin nefis lezzetlerini sizin için derledik..

Kocaeli’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Umaç Çorbası

Ciğceli Kavurma

Çiçekli Mancar

Mancarlı Kandıra Pidesi

Dartı

Kocaeli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Umaç Çorbası

Kocaeli sofralarının olmazsa olmazlarından Umaç Çorbası, oldukça az malzemeyle hazırlanan bir çorbadır. Un, toz biber, yağ ve tuzla hazırlanan bu çorba, soğuk kış günlerinde içleri ısıtacak bir seçenek.

Ciğceli Kavurma

Kocaeli’nde “ciğce” adı verilen süt kaymağının başrolde olduğu bu yemek oldukça nefis. Pirinç ya da bulgur pilavının üzerine kavrulmuş kuşbaşı etin konmasıyla servis edilen yemeğin bir de süt kaymağıyla buluşması denemeye değer.

Çiçekli Mancar

Yapımı oldukça zahmetli olan bu yemek, hodan ve kaldirik otu olarak bilinen mancardan yapılmaktadır. Ayıklanan mancarların 2 saat soğuk suda bekletildikten sonra kısık ateşte haşlanarak, ardından kavrulmuş soğan, domates ve bulgurun da eklenmesiyle hazırlanan Çiçekli Mancar zahmetli olduğu kadar da güzel bir lezzet.

Mancarlı Kandıra Pidesi

Mancar otu ile yapılan bu hamur işi de yörenin güzel lezzetlerinden. Ispanaklı pideye benzeyen tadıyla çok sevilen bu lezzeti ne yazık ki yapımı azaldığından rahatlıkla bulmak biraz zor.

Dartı

Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün severek tüketilebilen Dartı, yapımı biraz zor olsa da oldukça lezzetli bir sos. Dartı hazırlamak için önce sütü kaynatmadan bir süre bekletmek gerekiyor. Bekledikçe sütün üzerinde oluşan yağlı tabaka alınıp başka bir tencerede biriktiriliyor ve ardından kısık ateşte hafif kırmızı renge dönene kadar kaynatılıyor. Koyulaşınca bir kaba alınıp donması beklenen bu lezzet kullanıma hazır hale geliyor.

Kocaeli’nin Meşhur Ürünleri

Değirmendere Fındığı, Yarımca Kirazı, Kandıra Yoğurdu ve tabi ki Kocaeli denilince akla ilk gelen lezzet Pişmaniye bölgenin meşhur lezzetleri olarak biliniyor.