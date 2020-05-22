Kütahya’nın neyi meşhur: Kütahya’nın en meşhur yemekleri

Kütahya’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kütahya’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kütahya’nın nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde yer alan Kütahya 7000 yıllık bir geçmişe sahip bir şehrimizdir. Arkeolojik kazılarla ilk olarak Friglerin yerleşik hayatı olduğu keşfedilen Kütahya pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Güzelliklerinin kesinlikle görülmesi gereken bu şehrin, enfes lezzetlerinin de tadına bakmadan geçmeyin diyoruz ve Kütahya’nın meşhur lezzetlerinden bazılarını sizler için inceliyoruz.

Kütahya’nın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Sıkıcık Çorbası

Cimcik

Ispanaklı Şibit

İlibada Dolması

Kütahya Küp Eti

Hekmane Erik Hoşafı

Yufka Tatlısı

Sütlü İncir Tatlısı

Kütahya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Sıkıcık Çorbası

İnce bulgur, tarhana, et suyu, un, yoğurt ve salçanın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu leziz çorba Kütahya’nın oldukça doyurucu tatlarından biridir.

Cimcik

Yöresel bir mantı türü olan Cimcik, hazırlanan hamurun tereyağı ve sarımsaklı yoğurt ile buluşmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Ispanaklı Şibit

Kütahya’nın lezzetli hamur işlerinden biri olan Ispanaklı Şibit, hem doyurucu hem de besleyici bir lezzettir.

İlibada Dolması

Kütahya’da ilibada olarak bilinen labada bu dolmanın baş kahramanı. Labadaların içinin bulgur, kese yoğurdu, kırmızı biber, karabiber, soğan ve naneden oluşan harçla doldurulmasıyla ortaya çıkan bu lezzet üzerine bir de yoğurt gezdirilince tadından yenmiyor.

Kütahya Küp Eti

Kuşbaşı et, domates, biber, soğan ve baharatlarla harmanlanarak hazırlanan yemek küplerin içinde kısık ateşte ağır ağır pişirilerek hazırlanmaktadır. Kütahya’ya gittiyseniz bu lezzeti kaçırmayın.

Hekmane Erik Hoşafı

Hemen her yemeğin yanında tüketilebilecek bu lezzet, hekmane eriği kurusunun diğer hoşaflarda olduğu gibi şeker ve suyla bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır.

Yufka Tatlısı

Sekiz kat kuru yufkanın arasına nişasta ve ceviz konmasıyla hazırlanan Yufka Tatlısı, 20-25 dakika fırınlandıktan sonra fırından çıkarılıp ılıtılıyor ve soğuk şerbetle buluşturulup servise hazır hale getiriliyor.

Sütlü İncir Tatlısı

Kütahya mutfağından olan bu hafif sütlü tatlı Ege’nin güzeli incir, süt ve cevizin birleşmesiyle hafif olduğu kadar leziz ve enerji verici bir tat çıkarıyor ortaya.

Kütahya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Güzel Kütahya’mızın diğer leziz yiyecekleri şu şekildedir: