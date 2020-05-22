Malatya’nın neyi meşhur: Malatya’nın en meşhur yemekleri

Malatya’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Malatya’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Malatya’nın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Malatya’nın da ülkemizin diğer şehirleri gibi oldukça geniş yelpazeye sahip bir mutfak kültürü var. Malatya’nın hem gözlere hem de midelere ziyafet çektirecek lezzetlerini sizler için derledik..

Malatya’nın En Meşhur Çorbalarıi, Yemekleri ve Tatlıları

Malatya Kayısı

Kayısılı Kavurma

Kara Çorba

Gırık

Malatya Kömbesi

Patlıcan Tava

Elmalı Köfte

Banık Köfte

Kayısı Tatlısı

Acılı Ayran

Malatya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kayısı

Malatya denilince akla ilk gelen şey olan Kayısıdan listemizin başında bahsedelim dedik çünkü Malatya’nın diğer meşhur tatlarının pek çoğunda sıkça bu doğal lezzete rastlayacağız.

Kayısılı Kavurma

Kayısının sadece tatlısı yapılır sanmayalım. Malatya’da yemeklerin içerisinde de kullanılan kayısı hem değişik hem de oldukça muntazam lezzetler çıkarıyor ortaya. Kavrulmuş kayısı, soğan ve kuşbaşı etin ortaya çıkardığı bu enfes lezzeti Malatya’ya giderseniz denemeyi unutmayın.

Kara Çorba

Adını rengi ve yoğun kıvamından almış olan Kara Çorba, Malatya’ya has kara nohuttan yapılmaktadır. Son derece besleyici olan bu lezzet aşure çorbası olarak da anılmaktadır.

Gırık

Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu yöresel lezzet, yuvarlanmış minik köftelerin çeşitli sebzelerle beraber pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.

Malatya Kömbesi

Pek çok yörenin kendine ait bir kömbe tarifi var ancak Malatya Kömbesinin diğerlerinden farkı kuşbaşı etin sahnede olması. Kuşbaşı etin yufkayla bir araya gelmesinden oluşan bu lezzetli kömbeyi de deneyin deriz.

Patlıcan Tava

Patlıcan ve kuşbaşı etin mükemmel uyumundan ortaya çıkan bu lezzet, yöresel pişirme teknikleriyle tadını daha da üst noktalara taşıyor. Patlıcan severler buraya!

Elmalı Köfte

Köftenin elmayla beraber pişirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzet oldukça farklı bir aromaya sahiptir. Her ne kadar kulağa pek hoş gelmese de denedikten sonra tüm olumsuz düşünceleri yıkacak bir tat diyelim ve sizi denemeye davet edelim.

Banık Köfte

Malatya mutfağında sıklıkla kullanılan bulgurun bir kez daha sahne aldığı bu yemek, kuzu eti veya dana etinin bulgurla harmanlandıktan sonra kızartılarak pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Ilık olarak servis edilen Banık köfte Malatya’nın en sevilen tatları arasında yer alıyor.

Kayısı Tatlısı

Kayısısıyla meşhur olan ilimizin kayısının başrolde olduğu bir tatlısı olmazsa olmazdı. Tereyağında kavrulan kayısıların içine kaymak konularak servis edildiği bu lezzeti denemeden Malatya’dan ayrılmamalısınız.

Acılı Ayran

Ayranın içine yasemin biberlerinin eklenmesi ve 24 saat bekletilmesiyle hazırlanan bu yöresel içecek Malatya’nın simgesi haline gelmiş ürünlerinden biri. Bu farklı aromaya sahip serinletici ayranı da yemeklerinizin yanında denemelisiniz.

Malatya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Malatya’nın diğer meşhur lezzetleri de şöyle: