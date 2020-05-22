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- Malatya’nın neyi meşhur: Malatya’nın en meşhur yemekleri
Malatya’nın neyi meşhur: Malatya’nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 23:03
Malatya’nın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Malatya’nın da ülkemizin diğer şehirleri gibi oldukça geniş yelpazeye sahip bir mutfak kültürü var. Malatya’nın hem gözlere hem de midelere ziyafet çektirecek lezzetlerini sizler için derledik..
Malatya’nın En Meşhur Çorbalarıi, Yemekleri ve Tatlıları
- Malatya Kayısı
- Kayısılı Kavurma
- Kara Çorba
- Gırık
- Malatya Kömbesi
- Patlıcan Tava
- Elmalı Köfte
- Banık Köfte
- Kayısı Tatlısı
- Acılı Ayran
- Malatya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Kayısı
Malatya denilince akla ilk gelen şey olan Kayısıdan listemizin başında bahsedelim dedik çünkü Malatya’nın diğer meşhur tatlarının pek çoğunda sıkça bu doğal lezzete rastlayacağız.
Kayısılı Kavurma
Kayısının sadece tatlısı yapılır sanmayalım. Malatya’da yemeklerin içerisinde de kullanılan kayısı hem değişik hem de oldukça muntazam lezzetler çıkarıyor ortaya. Kavrulmuş kayısı, soğan ve kuşbaşı etin ortaya çıkardığı bu enfes lezzeti Malatya’ya giderseniz denemeyi unutmayın.
Kara Çorba
Adını rengi ve yoğun kıvamından almış olan Kara Çorba, Malatya’ya has kara nohuttan yapılmaktadır. Son derece besleyici olan bu lezzet aşure çorbası olarak da anılmaktadır.
Gırık
Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu yöresel lezzet, yuvarlanmış minik köftelerin çeşitli sebzelerle beraber pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.
Malatya Kömbesi
Pek çok yörenin kendine ait bir kömbe tarifi var ancak Malatya Kömbesinin diğerlerinden farkı kuşbaşı etin sahnede olması. Kuşbaşı etin yufkayla bir araya gelmesinden oluşan bu lezzetli kömbeyi de deneyin deriz.
Patlıcan Tava
Patlıcan ve kuşbaşı etin mükemmel uyumundan ortaya çıkan bu lezzet, yöresel pişirme teknikleriyle tadını daha da üst noktalara taşıyor. Patlıcan severler buraya!
Elmalı Köfte
Köftenin elmayla beraber pişirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzet oldukça farklı bir aromaya sahiptir. Her ne kadar kulağa pek hoş gelmese de denedikten sonra tüm olumsuz düşünceleri yıkacak bir tat diyelim ve sizi denemeye davet edelim.
Banık Köfte
Malatya mutfağında sıklıkla kullanılan bulgurun bir kez daha sahne aldığı bu yemek, kuzu eti veya dana etinin bulgurla harmanlandıktan sonra kızartılarak pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Ilık olarak servis edilen Banık köfte Malatya’nın en sevilen tatları arasında yer alıyor.
Kayısı Tatlısı
Kayısısıyla meşhur olan ilimizin kayısının başrolde olduğu bir tatlısı olmazsa olmazdı. Tereyağında kavrulan kayısıların içine kaymak konularak servis edildiği bu lezzeti denemeden Malatya’dan ayrılmamalısınız.
Acılı Ayran
Ayranın içine yasemin biberlerinin eklenmesi ve 24 saat bekletilmesiyle hazırlanan bu yöresel içecek Malatya’nın simgesi haline gelmiş ürünlerinden biri. Bu farklı aromaya sahip serinletici ayranı da yemeklerinizin yanında denemelisiniz.
Malatya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Malatya’nın diğer meşhur lezzetleri de şöyle:
- Lahana Köftesi
- Analı Kızlı
- İçli Köfte
- Pimpirim Çorbası
- Malatya Usulü Sıkma Köfte