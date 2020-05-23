Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Mardin’in neyi meşhur: Mardin’in en meşhur yemekleri

    Mardin’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Mardin’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 23.05.2020 - 00:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mardin’in neyi meşhur: Mardin’in en meşhur yemekleri

    Mardin’in nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Mardin, uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş tarihi yapıların yanında, sanatsal açıdan değeri olan dini eserlerin de yer aldığı köklü bir şehrimizdir. İpek yolu güzergâhında bulunan ve pek çok medeniyeti ağırlamış olan Mardin’in mutfağı da oldukça muhteşem lezzetleri bünyesinde barındırmaktadır. Haydi, Mardin’in meşhur lezzetlerini incelemeye..

    Mardin’in En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • Lebeniye Çorbası
    • Dobo
    • Haşu
    • Fikriye
    • Kiliçe
    • Harire Tatlısı
    • Mırra
    • Mardin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Lebeniye Çorbası

    Mardin’in yöresel lezzetlerinden biri olan Lebeniye çorbası, yoğurtlu çorba sevenlerin oldukça hoşuna gidecek. Nohut, pirinç, süzme yoğurt ve pek çok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu çorbayı bir denerseniz bir daha vazgeçemeyeceğinizden eminiz.

    Dobo

    Şehrin en lezzetli yemeklerinden biri olan Dobo, kuzu koldan, bol sarımsak ve yoğurtla yapılan bir yemektir. Süryanilerin mutfağından gelen bu lezzet yanında patlıcan, soğan ve pilav gibi ilave tatlarla servis ediliyor.

    Haşu

    Mardin’in yöresel bir pilavı olan Haşu; kavrulan et, pişmiş pilav, haşlanmış badem, maydanoz ve baharatların harmanlanmasıyla yapılıyor. Oldukça doyurucu ve besleyici olan bu yemek, Mardin2de denenmesi gereken lezzetler arasında yerini alıyor.

    Firkiye

    Kuşbaşı kuzu eti ve çağlayla hazırlanan bu enteresan yemek damaklarda hoş bir lezzet bırakıyor. Üzerine limon sıkılıp ince doğranmış maydanozların eklenmesiyle servis edilen bu yemeğin de değişik bir aroması olduğunu söyleyelim.

    Kiliçe

    Un, şeker, süt, mahlep, anason, tarçın, rezene gibi malzemelerin enteresan buluşmasından ortaya çıkan bu çörek Mardin yöresine ait özel tatlardan. Hayat çöreği olarak da bilinen bu lezzet, düğünlerde gelin ve damadın ikiye böldüğü ve hayatı paylaşmak anlamının yüklendiği tadı kadar anlamı da güzel bir lezzet.

    Harire Tatlısı

    Pekmez, şeker, tarçın, un gibi basit malzemelerle hazırlanan Harire Tatlısı, bol cevizle servis edilen lezzetli bir yöresel tatlıdır.

    Mırra

    Sert kahve sevenleri buraya alalım!  Mardin’in efsane kahvesi Mırra sert ancak oldukça lezzetli olan tadıyla kahve sevenleri cezbedecek yöresel bir içecek..

    Mardin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Mardin’in yöresel diğer lezzetleri şu şekildedir:

    • İncasiye
    • Accin
    • Mardin Usulü Dizme
    • İkbebet
    • İrok
    • Alluciye
    • Bello
    • Kıtel Raha
    • Zingil
    • Kahiye Tatlısı

    Görüş Bildir