Mardin’in neyi meşhur: Mardin’in en meşhur yemekleri

Mardin’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Mardin’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Mardin’in nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Mardin, uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş tarihi yapıların yanında, sanatsal açıdan değeri olan dini eserlerin de yer aldığı köklü bir şehrimizdir. İpek yolu güzergâhında bulunan ve pek çok medeniyeti ağırlamış olan Mardin’in mutfağı da oldukça muhteşem lezzetleri bünyesinde barındırmaktadır. Haydi, Mardin’in meşhur lezzetlerini incelemeye..

Mardin’in En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Lebeniye Çorbası

Dobo

Haşu

Fikriye

Kiliçe

Harire Tatlısı

Mırra

Mardin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Lebeniye Çorbası

Mardin’in yöresel lezzetlerinden biri olan Lebeniye çorbası, yoğurtlu çorba sevenlerin oldukça hoşuna gidecek. Nohut, pirinç, süzme yoğurt ve pek çok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu çorbayı bir denerseniz bir daha vazgeçemeyeceğinizden eminiz.

Dobo

Şehrin en lezzetli yemeklerinden biri olan Dobo, kuzu koldan, bol sarımsak ve yoğurtla yapılan bir yemektir. Süryanilerin mutfağından gelen bu lezzet yanında patlıcan, soğan ve pilav gibi ilave tatlarla servis ediliyor.

Haşu

Mardin’in yöresel bir pilavı olan Haşu; kavrulan et, pişmiş pilav, haşlanmış badem, maydanoz ve baharatların harmanlanmasıyla yapılıyor. Oldukça doyurucu ve besleyici olan bu yemek, Mardin2de denenmesi gereken lezzetler arasında yerini alıyor.

Firkiye

Kuşbaşı kuzu eti ve çağlayla hazırlanan bu enteresan yemek damaklarda hoş bir lezzet bırakıyor. Üzerine limon sıkılıp ince doğranmış maydanozların eklenmesiyle servis edilen bu yemeğin de değişik bir aroması olduğunu söyleyelim.

Kiliçe

Un, şeker, süt, mahlep, anason, tarçın, rezene gibi malzemelerin enteresan buluşmasından ortaya çıkan bu çörek Mardin yöresine ait özel tatlardan. Hayat çöreği olarak da bilinen bu lezzet, düğünlerde gelin ve damadın ikiye böldüğü ve hayatı paylaşmak anlamının yüklendiği tadı kadar anlamı da güzel bir lezzet.

Harire Tatlısı

Pekmez, şeker, tarçın, un gibi basit malzemelerle hazırlanan Harire Tatlısı, bol cevizle servis edilen lezzetli bir yöresel tatlıdır.

Mırra

Sert kahve sevenleri buraya alalım! Mardin’in efsane kahvesi Mırra sert ancak oldukça lezzetli olan tadıyla kahve sevenleri cezbedecek yöresel bir içecek..

Mardin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Mardin’in yöresel diğer lezzetleri şu şekildedir: