Mersin’in neyi meşhur: Mersin’in en meşhur yemekleri

Mersin’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Mersin’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Mersin’in nesi meşhur, Eski adı İçel olan Mersin, 2 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin nüfus olarak en kalabalık onuncu şehridir. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan şehrin mutfak kültürü de nefis lezzetlerle bezenmiştir. Bu yazımızda sizler için Mersin’in en meşhur lezzetlerini ele aldık..

Mersin’in En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Tantuni

Kerebiç

Cezerye

Ciğer

Batırık

Mersin Sıkması

Mersin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tantuni

Namı yalnızca Mersin’e değil tüm Türkiye’ye Yayılmış olan Tantuni Mersin’in en meşhur lezzetidir. Tantuni; dana eti kullanılarak yapılır. Baharatlarla harmanlanır ve sacda pişirildikten sonra lavaşa sarılarak servis edilmektedir. Eğer Mersin’e yolunuz düşerse ve Tantuni yemeye karar verirseniz bir taneyle bu lezzete doyamayacağınıza eminiz.

Kerebiç

Yine Tantuni gibi sadece Mersin’de değil tüm Türkiye’de yapılan ve tüketilen bir tatlı çeşididir. Üzerine dökülen özel bir sos ve irmiğin içerisine koyulan Antep fıstığı ile mükemmel bir lezzettir.

Cezerye

Kerebiç kadar meşhur bir tatlı çeşididir Cezerye de. Hindistan cevizi, şeker ve havuçtan yapılmaktadır. Cevizli, fındıklı, fıstıklı olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır. Fiyatının uygun olması sebebiyle genellikle bu şehre giden kişiler sevdiklerine paket paket hediyelik yapıp götürmektedirler.

Ciğer

Mersin’in oldukça meşhur olan yiyeceklerinden birisidir. Bu yemeğin en büyük özelliği, yapılışında kullanılan kuzu ciğeri diyebiliriz. Şişe takıldıktan sonra mangal ateşinde pişirilen Ciğer, bu nedenle çok farklı bir lezzete sahiptir.

Batırık

Mersin şehrinin en özgün yemeklerinden birisi desek hata etmiş olmayız. Bol yeşilliğin yanında bulgurun kullanıldığı bir çeşittir. Bir kısmına su eklenerek harç oluşturulurken diğer kısmı ile de köfte yapılmaktadır. Harç kısmına Batırık çorbası denirken yapılan köfteye de Batırık köftesi denir. İkisi bir araya geldiğinde ise ortaya mükemmel bir lezzet çıkmaktadır. Tatmadan dönmemeniz gereken yemeklerden birisidir.

Mersin Sıkması

Bir hamur yiyeceği olan Sıkma, Mersin ve civarında sıklıkla yapılan bir hamur işidir. İçerisine konulan peynirli harç ile dürüm şekli verildikten sonra servis edilmektedir.

Mersin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Mersin’de yenilebilecek diğer lezzetli yiyecekler şu şekildedir: