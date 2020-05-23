Muğla’nın neyi meşhur: Muğla’nın en meşhur yemekleri

Muğla’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Muğla’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Muğla’nın nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde bulunan Muğla, doğal güzellikleriyle pek çok insanın severek ziyaret ettiği illerimizden biridir. Bu güzel ilimizin güzel lezzetlerine bir göz atalım isterseniz..

Muğla’nın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Sündürme

Çökertme Kebabı

Bodrum Mantısı

Milas Köftesi

Döş Dolması

Ekşili Balık

Oğlak Yahni

Muğla Halkası

Muğla’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Sündürme

Turp otu, soğan, sarımsak ve nar ekşisiyle hazırlanan bu lezzetli yemek Muğla’nın yöresel tatlarından biridir.

Çökertme Kebabı

Muğla’nın meşhur lezzetlerinden biri olan Çökertme Kebabı, incecik kesilip kızartılmış patateslerin üzerine dana eti konması, ardından da yoğurt ve tereyağı ile servis edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin her bir köşesine yayılmış bu lezzeti yerinde denemenizi tavsiye ederiz.

Bodrum Mantısı

Normal mantıların aksine kızartılarak hazırlanan Bodrum Mantısının katlanma şekli de diğerlerinden farklı. Kızartıldıktan sonra yoğurt, salçalı sos ve tereyağı ile servis edilen bu yemeğin tadına doyamayacaksınız.

Milas Köftesi

Bu köftenin diğerlerinden farkı nohut ve limon suyu ile harmanlanmasıdır. Bu farklı lezzet de Muğla’nın denenmesi gereken tatlarından biri.

Döş Dolması

Oğlak etinden hazırlanan ve ocakta biraz pişirilmesinin ardından taş fırınlara alınan bu lezzeti Muğla’ya yolunuz düştüyse denemeden dönmemelisiniz.

Ekşili Balık

Balık severlerin damaklarını şenlendirecek Ekşili Balık, mercan, hanoz ve sokkan gibi az bilinen balık çeşitlerinin sarımsak, limon ve salça gibi malzemelerle bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Datça restoranlarında rahatlıkla bulabileceğiniz bu lezzetin muhakkak tadına bakmalısınız.

Oğlak Yahni

Oğlak eti, nohut, soğan, salça ve zeytinyağının harmanlanmasıyla yapılan bu yahninin oldukça leziz bir tadı var. Arzu edenler bu güzel lezzeti dana veya kuzu etiyle de deneyebilir.

Muğla Halkası

Un, zeytinyağı, şeker, yumurta ve karbonat gibi malzemelerle hazırlanan Muğla halkası, yörenin meşhur hamur işlerinden biri. İsteyenlerin ceviz içiyle tadına tat katabileceği Muğla Halkası, hem doyurucu hem de tatlı bir lezzet isteyenlerin durak noktası olacaktır.

Muğla’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Zengin Muğla mutfağından severek tüketilecek diğer lezzetler ise şu şekildedir: