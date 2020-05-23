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- Muğla’nın neyi meşhur: Muğla’nın en meşhur yemekleri
Muğla’nın neyi meşhur: Muğla’nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 00:20
Muğla’nın nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde bulunan Muğla, doğal güzellikleriyle pek çok insanın severek ziyaret ettiği illerimizden biridir. Bu güzel ilimizin güzel lezzetlerine bir göz atalım isterseniz..
Muğla’nın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Sündürme
- Çökertme Kebabı
- Bodrum Mantısı
- Milas Köftesi
- Döş Dolması
- Ekşili Balık
- Oğlak Yahni
- Muğla Halkası
- Muğla’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Sündürme
Turp otu, soğan, sarımsak ve nar ekşisiyle hazırlanan bu lezzetli yemek Muğla’nın yöresel tatlarından biridir.
Çökertme Kebabı
Muğla’nın meşhur lezzetlerinden biri olan Çökertme Kebabı, incecik kesilip kızartılmış patateslerin üzerine dana eti konması, ardından da yoğurt ve tereyağı ile servis edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin her bir köşesine yayılmış bu lezzeti yerinde denemenizi tavsiye ederiz.
Bodrum Mantısı
Normal mantıların aksine kızartılarak hazırlanan Bodrum Mantısının katlanma şekli de diğerlerinden farklı. Kızartıldıktan sonra yoğurt, salçalı sos ve tereyağı ile servis edilen bu yemeğin tadına doyamayacaksınız.
Milas Köftesi
Bu köftenin diğerlerinden farkı nohut ve limon suyu ile harmanlanmasıdır. Bu farklı lezzet de Muğla’nın denenmesi gereken tatlarından biri.
Döş Dolması
Oğlak etinden hazırlanan ve ocakta biraz pişirilmesinin ardından taş fırınlara alınan bu lezzeti Muğla’ya yolunuz düştüyse denemeden dönmemelisiniz.
Ekşili Balık
Balık severlerin damaklarını şenlendirecek Ekşili Balık, mercan, hanoz ve sokkan gibi az bilinen balık çeşitlerinin sarımsak, limon ve salça gibi malzemelerle bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Datça restoranlarında rahatlıkla bulabileceğiniz bu lezzetin muhakkak tadına bakmalısınız.
Oğlak Yahni
Oğlak eti, nohut, soğan, salça ve zeytinyağının harmanlanmasıyla yapılan bu yahninin oldukça leziz bir tadı var. Arzu edenler bu güzel lezzeti dana veya kuzu etiyle de deneyebilir.
Muğla Halkası
Un, zeytinyağı, şeker, yumurta ve karbonat gibi malzemelerle hazırlanan Muğla halkası, yörenin meşhur hamur işlerinden biri. İsteyenlerin ceviz içiyle tadına tat katabileceği Muğla Halkası, hem doyurucu hem de tatlı bir lezzet isteyenlerin durak noktası olacaktır.
Muğla’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Zengin Muğla mutfağından severek tüketilecek diğer lezzetler ise şu şekildedir:
- Milas Çaykaması
- Börülce Ekşilemesi
- Ahtapotlu Pilav
- Sulu Muğla Kebabı
- Kaya Koruğu Salatası
- Muğla Saraylısı
- Kefal Dolması
- Hindiba
- Börülceli Muğla Pilavı