Muş’un neyi meşhur: Muş’un en meşhur yemekleri

Muş’un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Muş’un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Muş’un nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Muş, birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip bir ilimizdir. Muş’un güzellikleri sadece doğası ve tarihi ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda yöresel lezzetlerine de yansımıştır. Muş’un bu meşhur yöresel lezzetlerini sizler için inceledik..

Muş’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Helimaşı Çorbası

Hez Dolması

Muş Böreği

Cav Belek

Mırtöge Yemeği

Herse

Kırçik

Teter Helvası

Muş’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Helimaşı Çorbası

Kemiklerinden ayrılmış haşlama et, nohut, mercimek ve soğan eklenerek hazırlanan Helimaşı tam bir lezzet bombası.

Hez Dolması

Muş’un yöresel lezzetlerinden olan Hez dolması; lahananın, kuşbaşı et ve pirinçle hazırlanan harçla doldurulup, tencerede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.

Muş Böreği

İncecik açılmış hamurun soğanlı ve kıymalı harçla birleştirildikten sonra, eritilen bol yağla buluşmasıyla hazırlanan Muş Böreği, fırınlanarak pişirilmektedir. Soğuduktan sonra servis edilen bu böreği deneme fırsatı bulursanız beğeneceğinizden eminiz.

Cavbelek

Yörede “kurut” adı verilen kurutulmuş yoğurt, un, bulgur, sarımsak ve soğanın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek Muş’ta önemli bir yere sahiptir.

Mırtöge Yemeği

Un ve yağın karıştırıldıktan sonra içine yumurta kırılıp kızartılmasıyla hazırlanan bu yemek de Muş’un sevilenleri arasında.

Herse

Haşlanmış kemiksiz etlerin haşlanmış buğdayla bir araya getirilmesinden doğan bu Herse, Muş mutfağının yapı taşlarından biri olarak gösterilmektedir. Üzerine bolca kızdırılmış yağla servis edilen bu yemeği deneme fırsatı bulursanız kesinlikle kaçırmamalısınız.

Kırçik

Yaz aylarında kurutulan salatalık kabuklarının yağda kavrulduktan sonra, soğan ve biberle buluşturulmasıyla yapılan Kırçik oldukça lezzetli. Bu mezenin lezzetine lezzet katan ise yoğurt, sarımsak ve yağ ile hazırlanan "işkene" isimli sosla servis edilmesi.

Teter Helvası

Oldukça pratik bir lezzet olan Teter Helvası, pekmezle ıslatılan köy ekmeğinin kaymak ve fındıkla süslenmesiyle hazırlanmaktadır.

Muş’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Muş’un yöresel diğer lezzetleri şu şekildedir: