Nevşehir’in neyi meşhur: Nevşehir’in en meşhur yemekleri

Nevşehir’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Nevşehir’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Nevşehir’in nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Nevşehir doğal güzelliklerinin yanı sıra, mutfağında da güzel lezzetlere sahiptir. Buyurun bu lezzetleri beraber tanıyalım.

Nevşehir’in En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Soğanlama

Düğü Çorbası

Nevşehir Tavası

Ağpakla

Kayısı Dolması

Dıvıl

Sızgıt

Köftür

Nevşehir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Soğanlama

Nevşehir’e özgü bu yemeğin yapımı oldukça pratiktir. İri doğranmış soğanlarla hamurun bir araya gelmesinden ortaya çıkan bu lezzet, oldukça da doyurucudur.

Düğü Çorbası

Bulgur, soğan, salça ve yağın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu nefis çorba özellikle kış aylarının sıklıkla tüketilenlerinden biri.

Nevşehir Tavası

Nevşehir’in yöresel lezzetlerinin en güzellerinden biri olan Nevşehir Tavası, bir tavanın altına önce biberlerin serilmesi, ardından üzerine kuşbaşı etlerin dizilmesiyle hazırlanmakta ve fırında ortalama 1-1.30 saat pişirilerek servise hazır hale getirilmektedir.

Ağpakla

Kapadokya mutfağının en nefis lezzetlerinden biri olan Ağpakla, beyaz fasülye ve dana etinin çömleklerde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Yaklaşık 3-4 saatte ağır ağır pişirilen bu yemeği de Nevşehir’de muhakkak denemelisiniz.

Kayısı Dolması

Yine bir Kapadokya lezzetiyle beraberiz. Tatlı kayısı ve parça etlerin çömlekte pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzet hazırlanması en zor olan yemeklerden biri.

Dıvıl

Haşlanmış patatesin bulgur ile bir araya getirildikten sonra kızartılmasıyla servis edilen bu yemek de Kapadokya lezzetlerinden biri.

Sızgıt

Dana et, koyun eti, böbrek yağı veya kuyruk yağından hazırlanan Sızgıt, bölgesinin en sevilen lezzetleri arasında yer almaktadır. Et ve yağların ayrı ayrı kavrulup daha sonra birleştirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzeti de fırsat bulursanız deneyin diyelim.

Köftür

Nevşehir’in bağlarında yetişen üzümlerin bir tatlıya dönüşmesine bakıyoruz şimdi de. Üzüm suyu, nişasta ve unla hazırlanan Köftür önce kurutuluyor ardından dilimlenerek servis ediliyor. Siz de kahvenizin yanında bu güzelliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Nevşehir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Nevşehir’in diğer lezzetlerini ele alalım bir de. İşte bu lezzetler: