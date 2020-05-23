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- Niğde’nin neyi meşhur: Niğde’nin en meşhur yemekleri
Niğde’nin neyi meşhur: Niğde’nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 00:32
Niğde’nin nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi illerinden olan Niğde 10.000 yıllık bir tarihe sahiptir. Ülkemizin pek çok ili gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Niğde’nin yöresel tatlarını inceleyeceğiz bugün..
Niğde’nin En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri
- Mazaklı Köftesi
- Ayva Boranası
- Niğde Tava
- Pirinçli Elmas Dolması
- Söğürme
- Kaymak Tatlısı
- Niğde’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Mazaklı Köftesi
Kıyma, irmik, köftelik bulgur, irmik ve başka çeşitli malzemelerin birleşimiyle hazırlanan Mazaklı Köftesi, ufak boyutlarda şekillendirilerek salçalı ve soğanlı suda kaynatılarak hazırlanıyor.
Ayva Boranası
İncik etlerinin yumuşacık pişirildikten sonra ayva, haşlanmış nohut, pekmez ve tereyağı ile hazırlanan bu lezzeti epey beğeneceğinizi düşünüyoruz.
Niğde Tava
Koyun ya da kuzu eti, domates, biber ve bu yemeğin olmazsa olmazı kuyruk yağının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Niğde Tava bir de sacda yapıldı mı tadından yenmez geleneksel bir lezzet çıkar ortaya.
Pirinçli Elma Dolması
Elmadan dolma mı olur diyenleri şaşırtacak bu lezzet, elmaların oyularak kıyma ve pirinçli harçla birleşmesiyle ortaya çıkar. Elmanın ana yemek olabileceğini gösteren bu nefis lezzeti deneme fırsatı bulursanız bir şans verin deriz.
Söğürme
Az malzemeyle muhteşem lezzetlerin ortaya çıkarılabileceğini kanıtlayan Söğürme, kuzu eti, arpacık soğan ve yeşil biberin harmanlanmasıyla hazırlanır. Dileyenin kekik de ekleyerek tadına tat katabileceği bu yemeğin lezzeti malzemelerinin yanı sıra uzun uzun pişirilmesinden de gelmektedir. Ancak bu emeğe değdiğini söylemeden geçmeyelim.
Kaymak Tatlısı
Kimi lezzetler için çok malzeme gerekmese de bazıları için de uzun bir listeyi hazır bulundurmak gerekiyor. Kaymak tatlısı da malzemesi bol olanlardan. İçerisinde pirinç, şeker, süt, yumurta bulunan iç harcı hazırlamak ayrı, hamuru hazırlamak ayrı, şerbeti ayrı emek gerektiriyor bu tatlının ancak emeğinin karşılığını kesinlikle veriyor. Rotanızı Niğde’ye çevirirseniz bu muazzam lezzeti denemeyi unutmamalısınız.
Niğde’nin Meşhur Ürünleri
Niğde Tarhanası, Beyaz Kiraz Reçeli ve tabi ki Niğde denilince akla ilk gelen Niğde Gazozu şehrin en sevilen lezzetlerinden.