Niğde’nin neyi meşhur: Niğde’nin en meşhur yemekleri

Niğde’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Niğde’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Niğde’nin nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi illerinden olan Niğde 10.000 yıllık bir tarihe sahiptir. Ülkemizin pek çok ili gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Niğde’nin yöresel tatlarını inceleyeceğiz bugün..

Niğde’nin En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Mazaklı Köftesi

Ayva Boranası

Niğde Tava

Pirinçli Elmas Dolması

Söğürme

Kaymak Tatlısı

Niğde’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Mazaklı Köftesi

Kıyma, irmik, köftelik bulgur, irmik ve başka çeşitli malzemelerin birleşimiyle hazırlanan Mazaklı Köftesi, ufak boyutlarda şekillendirilerek salçalı ve soğanlı suda kaynatılarak hazırlanıyor.

Ayva Boranası

İncik etlerinin yumuşacık pişirildikten sonra ayva, haşlanmış nohut, pekmez ve tereyağı ile hazırlanan bu lezzeti epey beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Niğde Tava

Koyun ya da kuzu eti, domates, biber ve bu yemeğin olmazsa olmazı kuyruk yağının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Niğde Tava bir de sacda yapıldı mı tadından yenmez geleneksel bir lezzet çıkar ortaya.

Pirinçli Elma Dolması

Elmadan dolma mı olur diyenleri şaşırtacak bu lezzet, elmaların oyularak kıyma ve pirinçli harçla birleşmesiyle ortaya çıkar. Elmanın ana yemek olabileceğini gösteren bu nefis lezzeti deneme fırsatı bulursanız bir şans verin deriz.

Söğürme

Az malzemeyle muhteşem lezzetlerin ortaya çıkarılabileceğini kanıtlayan Söğürme, kuzu eti, arpacık soğan ve yeşil biberin harmanlanmasıyla hazırlanır. Dileyenin kekik de ekleyerek tadına tat katabileceği bu yemeğin lezzeti malzemelerinin yanı sıra uzun uzun pişirilmesinden de gelmektedir. Ancak bu emeğe değdiğini söylemeden geçmeyelim.

Kaymak Tatlısı

Kimi lezzetler için çok malzeme gerekmese de bazıları için de uzun bir listeyi hazır bulundurmak gerekiyor. Kaymak tatlısı da malzemesi bol olanlardan. İçerisinde pirinç, şeker, süt, yumurta bulunan iç harcı hazırlamak ayrı, hamuru hazırlamak ayrı, şerbeti ayrı emek gerektiriyor bu tatlının ancak emeğinin karşılığını kesinlikle veriyor. Rotanızı Niğde’ye çevirirseniz bu muazzam lezzeti denemeyi unutmamalısınız.

Niğde’nin Meşhur Ürünleri

Niğde Tarhanası, Beyaz Kiraz Reçeli ve tabi ki Niğde denilince akla ilk gelen Niğde Gazozu şehrin en sevilen lezzetlerinden.