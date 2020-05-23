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- Ordu’nun neyi meşhur: Ordu’nun en meşhur yemekleri
Ordu’nun neyi meşhur: Ordu’nun en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 00:36
Ordu’nun nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi illerimizden biri olan Ordu’nun mutfağı balığından etine, sebzesinden tatlısına pek çok güzel lezzetle bezenmiştir. Bu enfes tatları sizler için inceledik..
Ordu’nun En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Isırgan Çorbası
- Sakarca Kayganası
- Mısır Yarmalı Eş Sarması
- Galdirik Kavurması
- Pancar Döşemesi
- Ordu Yağlısı
- Hamsi Köftesi
- Cevizli Helva
- Ordu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri
Isırgan Çorbası
Ordu’nun yöresel lezzetlerinden biri olan Isırgan Çorbası, az malzemeyle hazırlanan oldukça lezzetli bir başlangıç yemeğidir. Mısır unu, ısırgan otu, tereyağı ve nane ile hazırlanan bu çorbayı fırsat bulursanız bir tadın.
Sakarca Kayganası
Ordu yöresinde yetişen bir ot olan sakarca ile mısır unu, sıvıyağ ve yumurtanın harmanlanmasından yapılan bu yemek bölgede sıklıkla tüketilmektedir. Sakarca Kayganası özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında hazırlanmaktadır.
Mısır Yarmalı Aş Sarması
Karalahana sarmasına benzeyen bu yemeğin farkı harcına biraz mısır yarması ve bulgurun da eklenmesidir. Salçalı suyla bir süre pişirildikten sonra servis edilen bu sarma, yörenin en sevilen lezzetleri arasında.
Galdirik Kavurması
Ordu’da yetişen yeşil yapraklı, saplı bir bitki olan galdirikle yapılan bu yemek oldukça sağlıklı ve lezzetlidir. Sadece ilkbahar ve yaz aylarında yetişen bu otun yemeklerde yalnızca gövde kısmı kullanılmaktadır.
Pancar Döşemesi
Ordu mutfağında zeytinyağlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri olan Pancar Döşemesi ; pancar otu (karalahana) ve haşlanmış pirinçle hazırlanmaktadır.
Ordu Yağlısı
Oldukça ince bir hamur ve kıymalı harçla hazırlanan bu lezzet Ordu’ya yolunuz düştüyse denemeden dönmemeniz gerekenlerden.
Hamsi Köftesi
Yapılışı bakımından normal köfteye oldukça benzeyen bu lezzet; hamsi, ekmek içi, soğan ve maydanozun harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Balık severler bu bomba lezzeti kaçırmamalı.
Cevizli Helva
Ordu’nun Perşembe ilçesinin meşhur lezzetlerinden olan Ceviz Helvasının ünü yurt dışına da çıkmıştır. Meyan kökü, bol ceviz ve şekerin ahenkle harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu tatlı mı tatlı lezzet tok tutma özelliğine sahip olduğu gibi aynı zamanda vitamin bakımından da oldukça zengin.
Ordu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri
Güzel Ordu’muzun diğer lezzetli yiyecekleri şöyledir:
- Taze Bezelye Kayganası
- Fasulye Diblesi
- Fırın Fasulyesi
- Hamsi Buğulama
- Lobye