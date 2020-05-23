Ordu’nun neyi meşhur: Ordu’nun en meşhur yemekleri

Ordu’nun neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Ordu’nun tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Ordu’nun nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi illerimizden biri olan Ordu’nun mutfağı balığından etine, sebzesinden tatlısına pek çok güzel lezzetle bezenmiştir. Bu enfes tatları sizler için inceledik..

Ordu’nun En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Isırgan Çorbası

Sakarca Kayganası

Mısır Yarmalı Eş Sarması

Galdirik Kavurması

Pancar Döşemesi

Ordu Yağlısı

Hamsi Köftesi

Cevizli Helva

Ordu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri

Isırgan Çorbası

Ordu’nun yöresel lezzetlerinden biri olan Isırgan Çorbası, az malzemeyle hazırlanan oldukça lezzetli bir başlangıç yemeğidir. Mısır unu, ısırgan otu, tereyağı ve nane ile hazırlanan bu çorbayı fırsat bulursanız bir tadın.

Sakarca Kayganası

Ordu yöresinde yetişen bir ot olan sakarca ile mısır unu, sıvıyağ ve yumurtanın harmanlanmasından yapılan bu yemek bölgede sıklıkla tüketilmektedir. Sakarca Kayganası özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında hazırlanmaktadır.

Mısır Yarmalı Aş Sarması

Karalahana sarmasına benzeyen bu yemeğin farkı harcına biraz mısır yarması ve bulgurun da eklenmesidir. Salçalı suyla bir süre pişirildikten sonra servis edilen bu sarma, yörenin en sevilen lezzetleri arasında.

Galdirik Kavurması

Ordu’da yetişen yeşil yapraklı, saplı bir bitki olan galdirikle yapılan bu yemek oldukça sağlıklı ve lezzetlidir. Sadece ilkbahar ve yaz aylarında yetişen bu otun yemeklerde yalnızca gövde kısmı kullanılmaktadır.

Pancar Döşemesi

Ordu mutfağında zeytinyağlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri olan Pancar Döşemesi ; pancar otu (karalahana) ve haşlanmış pirinçle hazırlanmaktadır.

Ordu Yağlısı

Oldukça ince bir hamur ve kıymalı harçla hazırlanan bu lezzet Ordu’ya yolunuz düştüyse denemeden dönmemeniz gerekenlerden.

Hamsi Köftesi

Yapılışı bakımından normal köfteye oldukça benzeyen bu lezzet; hamsi, ekmek içi, soğan ve maydanozun harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Balık severler bu bomba lezzeti kaçırmamalı.

Cevizli Helva

Ordu’nun Perşembe ilçesinin meşhur lezzetlerinden olan Ceviz Helvasının ünü yurt dışına da çıkmıştır. Meyan kökü, bol ceviz ve şekerin ahenkle harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu tatlı mı tatlı lezzet tok tutma özelliğine sahip olduğu gibi aynı zamanda vitamin bakımından da oldukça zengin.

Ordu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri

Güzel Ordu’muzun diğer lezzetli yiyecekleri şöyledir: