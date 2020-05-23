Osmaniye’nin neyi meşhur: Osmaniye’nin en meşhur yemekleri

Osmaniye’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Osmaniye’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Osmaniye’nin nesi meşhur, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Osmaniye şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Osmaniye’nin nesi meşhur, Osmaniye’ye gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Osmaniye’nin en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Osmaniye’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Bayram Kömbesi

Etli Kömbe

İçli Köfte

Mahluta Çorbası

Çakıldaklı Çorba

Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı

Bazlama

Lahana Sarması

Yoğurtlu Kömbe

Osmaniye’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bayram kömbesi; ramazan ayı, bayramlar ve özel günlerde neredeyse her evde yapılmaktadır. Maya ve yoğurt ile hazırlandıktan sonra yuvarlak bir şekil verilir ve ardından fırında pişirilir. Osmaniye’ye yolunuz düşerse ev yapımı kömbeyi kesinlikle denemelisiniz.

Etli kömbe; yukarıda anlattığımız bayram kömbesinin etli hali olarak geçer. Özellikle Osmaniye, kömbe konusunda oldukça meşhurdur. Hamurun içerisine kıymalı harç eklenerek yapılır ve sıcak bir şekilde servis edilir.

İçli köfte; bulgurla yapılır. Sadece Osmaniye’de değil birçok şehirde yapılmaktadır. Özel günlerde mutlaka pişirilir ve misafirlere sunulur.

Mahluta çorbası; Osmaniye şehrinin en meşhur çorbasıdır. Her evde mutlaka pişirilir. Bu çorbanın tavuk suyu ile pişirilmesinden dolayı çok farklı bir lezzet haline gelir.

Çakıldaklı çorba; yine şehrin en önemli çorbalarından birisidir. Malzemesi bol ve yapılışı çok kolaydır. Çorbadan çok sulu bir yemeğe benzemektedir. İçinde kuru fasulye, yeşil fasulyeye varana kadar onlarca besleyici malzeme bulunur.

Ordu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri

Osmaniye’nin en meşhur yemekleri;