- En Son Haber
- Neyi Meşhur? Haberleri
- Osmaniye’nin neyi meşhur: Osmaniye’nin en meşhur yemekleri
Osmaniye’nin neyi meşhur: Osmaniye’nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 00:41
Osmaniye’nin nesi meşhur, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Osmaniye şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Osmaniye’nin nesi meşhur, Osmaniye’ye gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Osmaniye’nin en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Osmaniye’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Bayram Kömbesi
- Etli Kömbe
- İçli Köfte
- Mahluta Çorbası
- Çakıldaklı Çorba
- Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı
- Bazlama
- Lahana Sarması
- Yoğurtlu Kömbe
- Osmaniye’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bayram kömbesi; ramazan ayı, bayramlar ve özel günlerde neredeyse her evde yapılmaktadır. Maya ve yoğurt ile hazırlandıktan sonra yuvarlak bir şekil verilir ve ardından fırında pişirilir. Osmaniye’ye yolunuz düşerse ev yapımı kömbeyi kesinlikle denemelisiniz.
Etli kömbe; yukarıda anlattığımız bayram kömbesinin etli hali olarak geçer. Özellikle Osmaniye, kömbe konusunda oldukça meşhurdur. Hamurun içerisine kıymalı harç eklenerek yapılır ve sıcak bir şekilde servis edilir.
İçli köfte; bulgurla yapılır. Sadece Osmaniye’de değil birçok şehirde yapılmaktadır. Özel günlerde mutlaka pişirilir ve misafirlere sunulur.
Mahluta çorbası; Osmaniye şehrinin en meşhur çorbasıdır. Her evde mutlaka pişirilir. Bu çorbanın tavuk suyu ile pişirilmesinden dolayı çok farklı bir lezzet haline gelir.
Çakıldaklı çorba; yine şehrin en önemli çorbalarından birisidir. Malzemesi bol ve yapılışı çok kolaydır. Çorbadan çok sulu bir yemeğe benzemektedir. İçinde kuru fasulye, yeşil fasulyeye varana kadar onlarca besleyici malzeme bulunur.
Ordu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri
Osmaniye’nin en meşhur yemekleri;
- Yaprak Sarması
- Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı
- Bazlama
- Lahana Sarması
- Yoğurtlu Kömbe
- İncir Tatlısı
- Etli Kömbe
- Dolma
- Osmaniye Simidi
- Karakuş Tatlısı
- Kaburga Dolması
- Teleme
- Zorkun Tava
- Elmalı Tatlı
- Sarı Burma Tatlı
- Tavuk Doldurma
- Sıkma
- Tirşik
- Bici Bici
- Asıda Tatlısı
- Yüksük Çorbası
- Kabak Çiçeği Dolması
- Kadayıf Tatlısı
- Bal Kabağı Tatlısı
- Maluta
- Ispanak Kavurma
- El Turşusu
- Yağlı Ballı
- Karakuş Tatlısı
- Kete
- Pirpirim Çorbası
- Tutmaç
- Halka Tatlı
- Osmaniye Fıstıklı Burma Tatlısı
- Pirpirim Cacığı
- Ekşili Kömeç
- Bayram Kömbesi
- Yoğurt Tatlısı
- Toğga
- Süllüm
- Çakıldaklı Çorba
- Dövmeli Yoğurtlu Çorba
- Tarhana Çorbası
- Söğürme