Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Samsun’un neyi meşhur: Samsun’un en meşhur yemekleri

    Samsun’un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Samsun’un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 23.05.2020 - 00:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Samsun’un neyi meşhur: Samsun’un en meşhur yemekleri

    Samsun’un nesi meşhur, Karadeniz’in lezzet duraklarından biri de Samsun. Bu yazımızda sizler için Samsun lezzetlerini derledik..

    Samsun’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • Mısırlı Fasulye Çorbası
    • Haluçka
    • Bafra Pidesi
    • Kaz Pilavı
    • Kağıtta Hamsi
    • Kıvratma
    • Samsun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Mısırlı Fasulye Çorbası

    Son derece doyurucu bir başlangıç yemeği olan Mısırlı Fasulye Çorbası, bol malzemeli olduğundan ana yemek gibi de tüketilebiliyor.  Kuru fasulye ve mısırın harmanlanmasıyla hazırlanan bu çorba, nefis bir tada sahip olduğu gibi oldukça da besleyici.

    Haluçka

    Aslen bir göçmen yemeği olan Haluçka Samsun ve Kastamonu arasında paylaşılamayan bir lezzettir. Bu çorbanın bu kadar tartışma konusu olmasını enfes tadına bağlıyoruz biz. Hamur, tavuk ve nohutla hazırlanan bu çorba hem oldukça doyurucu hem de bir o kadar lezzetli.

    Bafra Pidesi

    Samsun’un dillere destan Bafra Pidesine değinmezsek olmaz elbette. Kıymalı iç harcı, uzun ve ince formuyla kapalı yapılan bu pide parmak ısırtan bir tada sahip. Samsun’a gitme imkânı bulduysanız bu lezzeti kaçırmamalısınız.

    Kaz Pilavı

    Kaz asması adıyla da anılan Kaz Pilavı, Samsun’da severek tüketilen yemekler arasındadır. Nefis bir iç pilavın üzerine uzun uzun pişirilmiş yumuşacık kaz etinin didilmesiyle hazırlanan bu lezzet, bir de et suyuyla ıslatılmış el açması yufkayla buluşunca.. Parmaklarınızı yiyeceksiniz :)

    Kağıtta Hamsi

    Kağıda serilen hamsilerin limon suyu, zeytinyağı, defne yaprağı ve maydanozla süslenmesiyle ortaya çıkan bu lezzet Samsun’da sıklıkla tüketiliyor. Kokusuz bir yöntem olmasıyla da avantajı olan bu yemeği de bir deneyin deriz.

    Kıvratma

    Kuru bayram baklavası adıyla da bilinen bu tatlı; bol cevizli, az şekerli enfes bir lezzet. Bu çıtır çıtır harika tatlının diğer baklavalardan farkı üzerine şerbet yerine eritilmiş yağ konması. Denemeden geçmeyin..

    Samsun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Samsun’un enfes diğer lezzetlerini de buraya bırakıyoruz:

    • Terme Pidesi
    • Baklalı Sarma
    • Mantarlı Pilav
    • Yazı Pancarı Yemeği
    • Kocakarı Gerdanı Tatlısı

    Görüş Bildir