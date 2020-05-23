Samsun’un neyi meşhur: Samsun’un en meşhur yemekleri

Samsun’un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Samsun’un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Samsun’un nesi meşhur, Karadeniz’in lezzet duraklarından biri de Samsun. Bu yazımızda sizler için Samsun lezzetlerini derledik..

Samsun’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Mısırlı Fasulye Çorbası

Haluçka

Bafra Pidesi

Kaz Pilavı

Kağıtta Hamsi

Kıvratma

Samsun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Mısırlı Fasulye Çorbası

Son derece doyurucu bir başlangıç yemeği olan Mısırlı Fasulye Çorbası, bol malzemeli olduğundan ana yemek gibi de tüketilebiliyor. Kuru fasulye ve mısırın harmanlanmasıyla hazırlanan bu çorba, nefis bir tada sahip olduğu gibi oldukça da besleyici.

Haluçka

Aslen bir göçmen yemeği olan Haluçka Samsun ve Kastamonu arasında paylaşılamayan bir lezzettir. Bu çorbanın bu kadar tartışma konusu olmasını enfes tadına bağlıyoruz biz. Hamur, tavuk ve nohutla hazırlanan bu çorba hem oldukça doyurucu hem de bir o kadar lezzetli.

Bafra Pidesi

Samsun’un dillere destan Bafra Pidesine değinmezsek olmaz elbette. Kıymalı iç harcı, uzun ve ince formuyla kapalı yapılan bu pide parmak ısırtan bir tada sahip. Samsun’a gitme imkânı bulduysanız bu lezzeti kaçırmamalısınız.

Kaz Pilavı

Kaz asması adıyla da anılan Kaz Pilavı, Samsun’da severek tüketilen yemekler arasındadır. Nefis bir iç pilavın üzerine uzun uzun pişirilmiş yumuşacık kaz etinin didilmesiyle hazırlanan bu lezzet, bir de et suyuyla ıslatılmış el açması yufkayla buluşunca.. Parmaklarınızı yiyeceksiniz :)

Kağıtta Hamsi

Kağıda serilen hamsilerin limon suyu, zeytinyağı, defne yaprağı ve maydanozla süslenmesiyle ortaya çıkan bu lezzet Samsun’da sıklıkla tüketiliyor. Kokusuz bir yöntem olmasıyla da avantajı olan bu yemeği de bir deneyin deriz.

Kıvratma

Kuru bayram baklavası adıyla da bilinen bu tatlı; bol cevizli, az şekerli enfes bir lezzet. Bu çıtır çıtır harika tatlının diğer baklavalardan farkı üzerine şerbet yerine eritilmiş yağ konması. Denemeden geçmeyin..

Samsun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Samsun’un enfes diğer lezzetlerini de buraya bırakıyoruz: