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- Samsun’un neyi meşhur: Samsun’un en meşhur yemekleri
Samsun’un neyi meşhur: Samsun’un en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 00:55
Samsun’un nesi meşhur, Karadeniz’in lezzet duraklarından biri de Samsun. Bu yazımızda sizler için Samsun lezzetlerini derledik..
Samsun’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Mısırlı Fasulye Çorbası
- Haluçka
- Bafra Pidesi
- Kaz Pilavı
- Kağıtta Hamsi
- Kıvratma
- Samsun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Mısırlı Fasulye Çorbası
Son derece doyurucu bir başlangıç yemeği olan Mısırlı Fasulye Çorbası, bol malzemeli olduğundan ana yemek gibi de tüketilebiliyor. Kuru fasulye ve mısırın harmanlanmasıyla hazırlanan bu çorba, nefis bir tada sahip olduğu gibi oldukça da besleyici.
Haluçka
Aslen bir göçmen yemeği olan Haluçka Samsun ve Kastamonu arasında paylaşılamayan bir lezzettir. Bu çorbanın bu kadar tartışma konusu olmasını enfes tadına bağlıyoruz biz. Hamur, tavuk ve nohutla hazırlanan bu çorba hem oldukça doyurucu hem de bir o kadar lezzetli.
Bafra Pidesi
Samsun’un dillere destan Bafra Pidesine değinmezsek olmaz elbette. Kıymalı iç harcı, uzun ve ince formuyla kapalı yapılan bu pide parmak ısırtan bir tada sahip. Samsun’a gitme imkânı bulduysanız bu lezzeti kaçırmamalısınız.
Kaz Pilavı
Kaz asması adıyla da anılan Kaz Pilavı, Samsun’da severek tüketilen yemekler arasındadır. Nefis bir iç pilavın üzerine uzun uzun pişirilmiş yumuşacık kaz etinin didilmesiyle hazırlanan bu lezzet, bir de et suyuyla ıslatılmış el açması yufkayla buluşunca.. Parmaklarınızı yiyeceksiniz :)
Kağıtta Hamsi
Kağıda serilen hamsilerin limon suyu, zeytinyağı, defne yaprağı ve maydanozla süslenmesiyle ortaya çıkan bu lezzet Samsun’da sıklıkla tüketiliyor. Kokusuz bir yöntem olmasıyla da avantajı olan bu yemeği de bir deneyin deriz.
Kıvratma
Kuru bayram baklavası adıyla da bilinen bu tatlı; bol cevizli, az şekerli enfes bir lezzet. Bu çıtır çıtır harika tatlının diğer baklavalardan farkı üzerine şerbet yerine eritilmiş yağ konması. Denemeden geçmeyin..
Samsun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Samsun’un enfes diğer lezzetlerini de buraya bırakıyoruz:
- Terme Pidesi
- Baklalı Sarma
- Mantarlı Pilav
- Yazı Pancarı Yemeği
- Kocakarı Gerdanı Tatlısı