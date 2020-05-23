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- Şanlıurfa’nın neyi meşhur: Şanlıurfa’nın en meşhur yemekleri
Şanlıurfa’nın neyi meşhur: Şanlıurfa’nın en meşhur yemekleri
Şanlıurfa’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Şanlıurfa’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:16
Şanlıurfa’nın nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şanlıurfa şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Bölgenin neredeyse en lezzetli ve damakta tat bırakan lezzetleri bu şehirdedir. Şanlıurfa’nın nesi meşhur, Şanlıurfa’ya gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Şanlıurfa’nın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Şanlıurfa’nın En Meşhur Yemekleri, Çorbaları ve Tatlıları
Şanlıurfa’nın en meşhur yemekleri;
- Kazan Kebabı
- Katma
- Urfa Katmeri
- Urfa Kebabı
- Etsiz Çiğ Köfte
- Ağzı Açık
- Ağzı Yumuk
- Bamya Güveci
- Yahudi Köftesi
- Üzlemeli Pilav
- Karışık Çömlek
- Aya Köftesi
- Külünçe
- Urfa Böreği
- Urfa Ezme Kebabı
- Duvaklı Pilav
- Frenkli Kebap
- Terbiyeli Patlıcanlı Urfa Kebabı
- Haytayla
- Haşhaş Kebabı
- Tepsi Kebabı
- Bostana
- Has Dolma
- Kömeçli Bulgur Pilavı
- Urfa Poğaçası
- Söğülme
- Mırra
- Peynirli Helva
- Peynirli İrmik Helvası
- Kervan Aşı
- Saca Basma
- Frenk Çömleği
- Kelle Çorbası
- Patatesli Kebap
- Arpa Lebenisi
- Kazan Kebabı
- İslam Köftesi
- Frenk Dolması
- Sac Kavurması
- Pencer Boranisi
- Deve Kıymalı Loğaz
- Hilvan Usulü Pırasalı Kıymalı Pilav
- Yarpuz Ekşisi
- Tepsi Kebabı
- Soğanlı Kebap
- Elma Aşı
- Yumurtalı Çiğ Köfte
- Urfa Tatlısı
- Çiğ Köfte
- Kesme Bulamacı
- İçli Köfte
- Zingil
- Domates ve Biberli Urfa Kebabı
- Terbiyeli Urfa Kebabı
- Dolmalı Köfte
- Ciğer Kebabı
- Pekmezli Şıllık Tatlısı
- Şanlıurfa Usulü Ağzı Açık
- Borani
- Burmalı Kadayıf
- Kadayıf, Elma Aşı
- Domatesli Bulgur Pilavı
- Etli Kömeç
- Lebeni Çorbası
- Pirçikli Pilav
- Balcanlı Kebap
- Mercimek Köftesi
- Fellah Köftesi
- Lebeni
- Ayva Tatlısı
- Sulu Soğan
- Semsek
- Pırpırım Kavurması
- İsotlu Birecik Kurabiyesi
- İçli Köfte
- Şıllık Tatlısı
- Zerde
- Tiritli Köfte
- Palıza
- Kabak Oturması
- Çağla Aşı
- Peynirli Un Helvası
- Yumurtalı Köfte
- Hamurlu
- Sarı Çorba
- Beli Kırık
- Çiğ Köfte
- Tepsi Kebabı
- Yumurtalı Köfte
- Yaprak Sarması
- Tel Kadayıflı Muhallebi
Çiğ köfte; her ne kadar Türkiye’nin her yerinde yapılıyor olsa da tamamen Şanlıurfa ile bütünleşmiştir. Eğer acı seviyorsanız kesinlikle Şanlıurfa’da bu lezzeti tatmalısınız.