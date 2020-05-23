Şanlıurfa’nın neyi meşhur: Şanlıurfa’nın en meşhur yemekleri

Şanlıurfa’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Şanlıurfa’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Şanlıurfa’nın nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şanlıurfa şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Bölgenin neredeyse en lezzetli ve damakta tat bırakan lezzetleri bu şehirdedir. Şanlıurfa’nın nesi meşhur, Şanlıurfa’ya gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Şanlıurfa’nın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Şanlıurfa’nın En Meşhur Yemekleri, Çorbaları ve Tatlıları

Şanlıurfa’nın en meşhur yemekleri;

Kazan Kebabı

Katma

Urfa Katmeri

Urfa Kebabı

Etsiz Çiğ Köfte

Ağzı Açık

Ağzı Yumuk

Bamya Güveci

Yahudi Köftesi

Üzlemeli Pilav

Karışık Çömlek

Aya Köftesi

Külünçe

Urfa Böreği

Urfa Ezme Kebabı

Duvaklı Pilav

Frenkli Kebap

Terbiyeli Patlıcanlı Urfa Kebabı

Haytayla

Haşhaş Kebabı

Tepsi Kebabı

Bostana

Has Dolma

Kömeçli Bulgur Pilavı

Urfa Poğaçası

Söğülme

Mırra

Peynirli Helva

Peynirli İrmik Helvası

Kervan Aşı

Saca Basma

Frenk Çömleği

Kelle Çorbası

Patatesli Kebap

Arpa Lebenisi

Kazan Kebabı

İslam Köftesi

Frenk Dolması

Sac Kavurması

Pencer Boranisi

Deve Kıymalı Loğaz

Hilvan Usulü Pırasalı Kıymalı Pilav

Yarpuz Ekşisi

Tepsi Kebabı

Soğanlı Kebap

Elma Aşı

Yumurtalı Çiğ Köfte

Urfa Tatlısı

Çiğ Köfte

Kesme Bulamacı

İçli Köfte

Zingil

Domates ve Biberli Urfa Kebabı

Terbiyeli Urfa Kebabı

Dolmalı Köfte

Ciğer Kebabı

Pekmezli Şıllık Tatlısı

Şanlıurfa Usulü Ağzı Açık

Borani

Burmalı Kadayıf

Kadayıf, Elma Aşı

Domatesli Bulgur Pilavı

Etli Kömeç

Lebeni Çorbası

Pirçikli Pilav

Balcanlı Kebap

Mercimek Köftesi

Fellah Köftesi

Lebeni

Ayva Tatlısı

Sulu Soğan

Semsek

Pırpırım Kavurması

İsotlu Birecik Kurabiyesi

İçli Köfte

Şıllık Tatlısı

Zerde

Tiritli Köfte

Palıza

Kabak Oturması

Çağla Aşı

Peynirli Un Helvası

Yumurtalı Köfte

Hamurlu

Sarı Çorba

Beli Kırık

Çiğ Köfte

Tepsi Kebabı

Yumurtalı Köfte

Yaprak Sarması

Tel Kadayıflı Muhallebi

Çiğ köfte; her ne kadar Türkiye’nin her yerinde yapılıyor olsa da tamamen Şanlıurfa ile bütünleşmiştir. Eğer acı seviyorsanız kesinlikle Şanlıurfa’da bu lezzeti tatmalısınız.