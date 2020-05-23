Siirt’in neyi meşhur: Siirt’in en meşhur yemekleri

Siirt’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Siirt’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Siirt’in nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden biri olan Siirt’in yöresel yemekleri mis gibi kokularıyla ve enfes tatlarıyla oldukça sevilmektedir. Siz de bu lezzetlere bayılacaksınız. O halde Siirt’in hangi yemekleri meşhur, buyurun beraber tanıyalım..

Siirt’in En Meşhur Ürünleri, Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Siirt Fıstığı

Büryan Kebabı

Siirt Kitel

Mihir Çorbası

İsmeket Köftesi

Perde Pilavı

İmçerket

Siirt’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Siirt Fıstığı

Listemize Siirt’in meşhur lezzeti olan fıstık ile başlayalım dedik. Antep fıstığı ile lezzetleri yarışan Siirt Fıstığını yöreye gelip de yemeden dönmek olmaz.

Büryan Kebabı

Siirt’in meşhur lezzetlerinden olan Büryan Kebabının namı yalnız yöresinde kalmamış tüm ülkemize yayılmıştır. Tüm organları çıkarılan kuzunun derin bir kuyuda çamurla kapatılarak pişirilmesiyle ortaya çıkan bu enfes lezzeti Siirt’e gidip de yemeden dönmek olmaz.

Siirt Kitel

Yapılış mantığı itibari ile İçli Köfteye benzese de tadı son derece farklı bir lezzette olan Kitel; kıyma, yarma, köftelik bulgur, soğan ve reyhanın muhteşem buluşmasıyla hazırlanmaktadır.

Mihr Çorbası

Siirt’in en sevilen lezzetlerinden biri olan Mihr Çorbası; nohut, buğday, yoğurt ve pul biber gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle ve en son üzerine yağ kızdırılarak süslenmesiyle hazırlanmaktadır.

İsmeket Köfte

Haşlanmış patates, yağsız kıyma, bulgur, soğan gibi malzemelerle hazırlanan İsmeket köfte, yapılış olarak diğer köfteler gibi hazırlanmaktadır ancak tadı bambaşkadır.

Perde Pilavı

Yörenin en meşhur misafir yemeklerinden olan Perde Pilavı, hazırlanışı biraz zahmetli bir yemektir. Önce bir hamur hazırlanır ve ince açılarak tencerenin içini kaplayacak şekilde yerleştirilir. Ardından et suyu, badem içi, çam fıstığı ve baharatlarla hazırlanan ve kızarılmış keklik veya tavuk etiyle taçlandırılan iç pilav hazırlanır. Hazırlanan iç pilav tencereye yayılan hamurun içerisine doldurulduktan sonra üzeri de hamurla kaplanır ve fırınlarda pişirilir. Bu muazzam yemek tadına tat katmak için fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir.

İmçerket

Katmere benzeyen bu lezzet, hazırlanan hamurların iyice yoğrulduktan sonra kızartılıp şekere batırılmasıyla hazırlanmaktadır ancak şeker tercih etmeyenler, fıstık ya da başka malzemelerle de yapabilirler.

Siirt’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Siirt’in lezzetli diğer yiyecekleri şöyledir: