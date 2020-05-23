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- Sinop’un neyi meşhur: Sinop’un en meşhur yemekleri
Sinop’un neyi meşhur: Sinop’un en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:06
Sinop’un nesi meşhur, Karadeniz’in incisi Sinop, tarihi ve turizm açısından oldukça güzel yerlere sahip olduğu gibi mutfağında da oldukça muhteşem lezzetlere sahiptir. Sinop’un bu yöresel güzelliklerini gelin beraber inceleyelim..
Sinop’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Sinop Tatlısı
- İçli Tava
- Sirkeli Pırasa
- Katlama
- Islama
- Palamut Pilaki
- Kabak Millesi
- Sinop’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Sinop Mantısı
Her yöreye ait bir mantı bulunuyor hemen hemen. Sinop’un mantısı da bildiğimiz mantılara benziyor. Sert bir şekilde yoğurulup hazırlanan hamurun belirli şekillerde kesildikten sonra içine hazırlanan kıymalı harcın da koyulmasından sonra haşlanarak hazırlanan bu mantıyı bir tatmalısınız.
İçli Tava
Bölgede en çok yapılan yemekler arasında olan İçli Tava, Karadeniz’in baş tacı hamsiyle yapılmaktadır. Temizlenmiş hamsilerin tepsiye dizilmesi ve ardından kuru üzüm, fıstık, maydanoz ve soğanla buluşturulmasıyla hazırlanan İçli Tavanın tadına doyamayacaksınız.
Sirkeli Pırasa
Kızgın yağda kavrulan pırasanın soğan ve sarımsakla pişirilmesinden sonra üzerine sirke dökülmesiyle servis edilen bu yemek yörenin oldukça sevilen sebze yemeklerindendir.
Katlama
Tatarlardan Sinop’a yadigâr kalmış bir lezzet olan Katlama, hazırlanan hamurun kızartıldıktan sonra tereyağı ve toz şeker ilave edilmesiyle hazırlanmaktadır.
Islama
Tavuk ve cevizin hamurla buluşmasıyla hazırlanan bu yemek, rotasını Sinop’a çevirenlerin muhakkak denemesi gerekenlerden.
Palamut Pilaki
Yörenin enfes lezzetlerinden biri olan Palamut Pilaki, tuzlu suda bekletilmiş palamutlarla limonlu suda bekletilmiş ve küp küp doğranmış kereviz ve havuçların harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Bu harika lezzeti kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Kabak Millesi
Rendelenmiş kabak, ceviz ve şekerden oluşan harçla el açması hamurun bir araya gelmesinden hazırlanan Kabak Millesi, Sinop’un en sevilen lezzetlerinden biri. Yörede “akkabak böreği” olarak da bilinen bu lezzet, özel günlerin de vazgeçilmezlerinden.
Sinop’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Sinop’ta tadını çıkarabileceğiniz diğer lezzetler şu şekildedir:
- Mısır Çorbası
- Nokul
- Sinop Usulü Prenses
- Mısır Pastası
- Mısır Tarhanası
- Kaşık Çıkartması
- Keşkek