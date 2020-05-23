Sinop’un neyi meşhur: Sinop’un en meşhur yemekleri

Sinop’un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Sinop’un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Sinop’un nesi meşhur, Karadeniz’in incisi Sinop, tarihi ve turizm açısından oldukça güzel yerlere sahip olduğu gibi mutfağında da oldukça muhteşem lezzetlere sahiptir. Sinop’un bu yöresel güzelliklerini gelin beraber inceleyelim..

Sinop’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Sinop Tatlısı

İçli Tava

Sirkeli Pırasa

Katlama

Islama

Palamut Pilaki

Kabak Millesi

Sinop’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Sinop Mantısı

Her yöreye ait bir mantı bulunuyor hemen hemen. Sinop’un mantısı da bildiğimiz mantılara benziyor. Sert bir şekilde yoğurulup hazırlanan hamurun belirli şekillerde kesildikten sonra içine hazırlanan kıymalı harcın da koyulmasından sonra haşlanarak hazırlanan bu mantıyı bir tatmalısınız.

İçli Tava

Bölgede en çok yapılan yemekler arasında olan İçli Tava, Karadeniz’in baş tacı hamsiyle yapılmaktadır. Temizlenmiş hamsilerin tepsiye dizilmesi ve ardından kuru üzüm, fıstık, maydanoz ve soğanla buluşturulmasıyla hazırlanan İçli Tavanın tadına doyamayacaksınız.

Sirkeli Pırasa

Kızgın yağda kavrulan pırasanın soğan ve sarımsakla pişirilmesinden sonra üzerine sirke dökülmesiyle servis edilen bu yemek yörenin oldukça sevilen sebze yemeklerindendir.

Katlama

Tatarlardan Sinop’a yadigâr kalmış bir lezzet olan Katlama, hazırlanan hamurun kızartıldıktan sonra tereyağı ve toz şeker ilave edilmesiyle hazırlanmaktadır.

Islama

Tavuk ve cevizin hamurla buluşmasıyla hazırlanan bu yemek, rotasını Sinop’a çevirenlerin muhakkak denemesi gerekenlerden.

Palamut Pilaki

Yörenin enfes lezzetlerinden biri olan Palamut Pilaki, tuzlu suda bekletilmiş palamutlarla limonlu suda bekletilmiş ve küp küp doğranmış kereviz ve havuçların harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Bu harika lezzeti kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Kabak Millesi

Rendelenmiş kabak, ceviz ve şekerden oluşan harçla el açması hamurun bir araya gelmesinden hazırlanan Kabak Millesi, Sinop’un en sevilen lezzetlerinden biri. Yörede “akkabak böreği” olarak da bilinen bu lezzet, özel günlerin de vazgeçilmezlerinden.

Sinop’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Sinop’ta tadını çıkarabileceğiniz diğer lezzetler şu şekildedir: