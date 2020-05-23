Sivas’ın neyi meşhur: Sivas’ın en meşhur yemekleri

Sivas’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Sivas’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Sivas’ın nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Sivas’ta Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin de esintileri bulunmaktadır. Dolayısıyla Sivas mutfağı oldukça çeşitli ve muhteşem lezzetlerle bezenmiştir. Bu lezzetleri sizler için derledik..

Sivas’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Baviko

Kelle Tatlısı

Sirok

Pezik

Hingel

Sivas Kebabı

Sivas’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Baviko

Önceden hazırlanan hamurun yaklaşık 1 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi ve üzerine sarımsaklı ayran dökülerek servise hazır hale getirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzet Sivas’ta özellikle misafir ağırlamalarında yapılmaktadır.

Kelle Tatlısı

Özel günlerde hazırlanan bu muazzam tatlı ceviz, badem, üzüm, fındık ve tarçın gibi malzemelerle hazırlanmakta ve bambaşka bir lezzet ortaya çıkarmaktadır. Sofralara bütün halinde getirilerek daha sonra servis edilen bu tatlıyı denemeden geçmemenizi öneririz.

Sirok

Enfes bir yemek olan Sirok, nar gibi kızarmış hamurdan oluşmaktadır. Yapımı kolay, malzemesi oldukça az olan bu yemek, pişirildikten sonra hamur sert kısmından kesilerek içi ufalanır. Kenarlarına ayran, üzerine de tereyağı dökülerek servis edilen bu lezzet, halk arasında “ gömme” olarak da anılmaktadır.

Pezik

Sivas’ta her yıl çokça hazırlanan bir turşu çeşidi olan Pezik, Dal turşusu olarak da bilinmektedir. Hazırlandıktan sonra 2-3 ay içerisinde tüketilmesi gereken bu turşu, hemen hemen her evde yerini alır.

Hingel

Bir mantı çeşidi olan Hingel, patates veya peynirin iç harç olduğu bir çeşittir. Yoğurt ve kızmış yağ ile servis edilen bu lezzet de Sivas’ın denenmesi gereken tatları arasında.

Sivas Kebabı

İçerisinde fazlasıyla sebzeye yer verilen bu et yemeği, ağır ağır pişirilerek hazırlanmaktadır. Uzun pişme süresi, etin tüm lezzetinin sebzelere geçmesini sağlar. Patlıcan mevsiminde daha lezzetli olan bu yemeğin içerisinde patates bulunmadığını da dip not olarak düşelim.

Sivas’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Sivas’ın diğer leziz yemekleri şu şekildedir: