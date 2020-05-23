Tekirdağ’ın neyi meşhur: Tekirdağ’ın en meşhur yemekleri

Tekirdağ’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Tekirdağ’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Tekirdağ’ın nesi meşhur, Trakya’nın en güzel şehirlerinden olan Tekirdağ, mutfağında pek çok enfes lezzet barındırmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin çok beğendiği bu lezzetleri bu yazımızda inceliyoruz.

Tekirdağ’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Tekirdağ Köftesi

Damat Paçası

Bulama

Pireşe

Hayrabolu Tatlısı

Papaz Mancası

Tekirdağ’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tekirdağ Köftesi

Tekirdağ denilince akla ilk gelen köftesinden bahsedelim istedik öncelikle. İçinde irmik de bulundurulan ve üç aşamada yoğurulan Tekirdağ köftesinin tadı dillere destan. Tadına tat katan özel acı sosu da cabası..

Damat Paçası

Tavuk suyu ile ıslatılan yufkaların üzerine didilmiş tavuk koyulmasıyla hazırlanan bu lezzet, iyi bir pişirme aşamasından geçirildikten sonra yoğurtlu sos ile servis edilmektedir. Yörenin bu enfes lezzeti de denenmesi gerekenler arasına adını yazdırmaktadır.

Bulama

Tekirdağ mutfağının zahmetli tatlarından biri olan Bulama, üzüm pekmezinin çöven otuyla karıştırıldıktan sonra helva kıvamına getirilene kadar pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Bileğe kuvvet bu tatlıyı denemenizi tavsiye ederiz.

Pireşe

Tekirdağ yöresinde sıklıkla pişirilen Pireşe, mısır unundan hazırlanan bir ekmek çeşididir diyebiliriz. Mısır unundan hazırlanan hamurun, içerisinde pırasa ve çeşitli malzemelerin de bulunduğu iç harçla bir araya gelmesinden ortaya çıkan bu lezzet tadından yenmez.

Hayrabolu Tatlısı

Kemalpaşa tatlısına benzeyen bu tatlı daha büyük ebatlarda hazırlanmakta, tahin ve dondurma ile servis edilmektedir. Seveni çok olan bu güzel tatlıyı Tekirdağ’a yolu düşenler kesinlikle denemeli.

Papaz Mancası

Rumeli mutfağından buralara kadar taşınmış bu lezzet, biraz da Tekirdağ yöresinin yorumuyla oldukça güzel bir hal almış. Özenle hazırlanmış sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alan Manca, patlıcan, yeşil biber, kırmızı biber, maydanoz, dereotu, sarımsak ve sirke ile harmanlanmasıyla hazırlanan bir meze türüdür.

Tekirdağ’ın Meşhur Ürünleri

Tekirdağ denilince akla ilk gelenler arasında olan Rakı, şehrin muntazam sofralarının ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer meşhur ürünleri ise;

Manda Yoğurdu

Hardaliye (alkolsüz üzüm suyu)

Üzüm Turşusu

Burma Sucuk

Üzüm Pekmezi

Tekirdağ’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tekirdağ’da yenilebilecek diğer nefis tatlar ise şöyledir: