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    Tokat’ın neyi meşhur: Tokat’ın en meşhur yemekleri

    Tokat’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Tokat’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 23.05.2020 - 01:28
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    Tokat’ın neyi meşhur: Tokat’ın en meşhur yemekleri

    Tokat’ın nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın mutfağı enfes lezzetlerle bezenmiştir. Tokat denilince akla gelen birbirinden lezzetli yemekleri sizler için derledik..

    Tokat’ın En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

    • Tokat Kebabı
    • Tokat Çemeni
    • Niksar Çöreği
    • Tokat Batı
    • Tokat Çökeleklisi
    • Tokat Keşkeği
    • Tokat Pağacı
    • Tokat’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Tokat Kebabı

    Tokat’ın mükemmel bir lezzete sahip yemeğini denemeyen kalmasın. Yörenin en lezzetli tatlarından olan Tokat Kebabı, kemikli kuzu eti veya kuzu etinden hazırlanmış köftenin, patlıcan ve özel domatesli sosla bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır.

    Tokat Çemeni

    Bu çemenin diğerlerinden farkı içindeki malzemelere bir de kıymanın eklenmesi.

    Niksar Çöreği

    Niksar’ın ceviziyle hazırlanan bu çörek yörede oldukça meşhurdur. Yüksek vitamini ve enfes tadıyla yiyenleri mest eden bu lezzet, Orhan Pamuk’un “Kar” romanında bile yer almıştır.

    Tokat Batı

    Tokat’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan yemek, ıslatılmış bulgur, Tokat baklası ve salçadan hazırlanan iç harcın Tokat yaprağına sarılarak hazırlanmasıyla yapılır.

    Tokat Çökeleklisi

    Çökelekle hazırlanan bu hamur içi, odun kömüründe yanan sac üzerinde pişirilerek hazırlanmaktadır. Çay saatlerinin en güzel tatlarından biridir.

    Tokat Keşkeği

    Pek çok yörenin kendine ait bir keşkek tarifi var ancak Tokat’ınki bir başka. Dana etinin hafif ateşte kaynatılmasıyla hazırlanan Keşkek daha sonra fırına verilir ve gerekli kıvama geldikten sonra servis edilir.

    Tokat Pağacı

    İçerisinde ceviz bulunan bu hamur işi, fırında pişirilmektedir. Normal ekmekten biraz daha sert olan Tokat Pağacı, özellikle köy kahvaltılarının sevilenleri arasındadır ve tereyağı- bal sürülerek tadına tat katılır.

    Tokat’ın Meşhur Ürünleri

    Tokat’ın en meşhur ürünü hepimizin de bildiği gibi;

    • Tokat Yaprağı
    • Kuşburnu
    • Niksar Cevizi
    • Zile Pekmezi de yörenin diğer meşhur ürünleri.

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