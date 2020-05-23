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- Tokat’ın neyi meşhur: Tokat’ın en meşhur yemekleri
Tokat’ın neyi meşhur: Tokat’ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:28
Tokat’ın nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın mutfağı enfes lezzetlerle bezenmiştir. Tokat denilince akla gelen birbirinden lezzetli yemekleri sizler için derledik..
Tokat’ın En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri
- Tokat Kebabı
- Tokat Çemeni
- Niksar Çöreği
- Tokat Batı
- Tokat Çökeleklisi
- Tokat Keşkeği
- Tokat Pağacı
- Tokat’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Tokat Kebabı
Tokat’ın mükemmel bir lezzete sahip yemeğini denemeyen kalmasın. Yörenin en lezzetli tatlarından olan Tokat Kebabı, kemikli kuzu eti veya kuzu etinden hazırlanmış köftenin, patlıcan ve özel domatesli sosla bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır.
Tokat Çemeni
Bu çemenin diğerlerinden farkı içindeki malzemelere bir de kıymanın eklenmesi.
Niksar Çöreği
Niksar’ın ceviziyle hazırlanan bu çörek yörede oldukça meşhurdur. Yüksek vitamini ve enfes tadıyla yiyenleri mest eden bu lezzet, Orhan Pamuk’un “Kar” romanında bile yer almıştır.
Tokat Batı
Tokat’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan yemek, ıslatılmış bulgur, Tokat baklası ve salçadan hazırlanan iç harcın Tokat yaprağına sarılarak hazırlanmasıyla yapılır.
Tokat Çökeleklisi
Çökelekle hazırlanan bu hamur içi, odun kömüründe yanan sac üzerinde pişirilerek hazırlanmaktadır. Çay saatlerinin en güzel tatlarından biridir.
Tokat Keşkeği
Pek çok yörenin kendine ait bir keşkek tarifi var ancak Tokat’ınki bir başka. Dana etinin hafif ateşte kaynatılmasıyla hazırlanan Keşkek daha sonra fırına verilir ve gerekli kıvama geldikten sonra servis edilir.
Tokat Pağacı
İçerisinde ceviz bulunan bu hamur işi, fırında pişirilmektedir. Normal ekmekten biraz daha sert olan Tokat Pağacı, özellikle köy kahvaltılarının sevilenleri arasındadır ve tereyağı- bal sürülerek tadına tat katılır.
Tokat’ın Meşhur Ürünleri
Tokat’ın en meşhur ürünü hepimizin de bildiği gibi;
- Tokat Yaprağı
- Kuşburnu
- Niksar Cevizi
- Zile Pekmezi de yörenin diğer meşhur ürünleri.