Tokat’ın neyi meşhur: Tokat’ın en meşhur yemekleri

Tokat’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Tokat’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Tokat’ın nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın mutfağı enfes lezzetlerle bezenmiştir. Tokat denilince akla gelen birbirinden lezzetli yemekleri sizler için derledik..

Tokat’ın En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Tokat Kebabı

Tokat Çemeni

Niksar Çöreği

Tokat Batı

Tokat Çökeleklisi

Tokat Keşkeği

Tokat Pağacı

Tokat’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tokat Kebabı

Tokat’ın mükemmel bir lezzete sahip yemeğini denemeyen kalmasın. Yörenin en lezzetli tatlarından olan Tokat Kebabı, kemikli kuzu eti veya kuzu etinden hazırlanmış köftenin, patlıcan ve özel domatesli sosla bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır.

Tokat Çemeni

Bu çemenin diğerlerinden farkı içindeki malzemelere bir de kıymanın eklenmesi.

Niksar Çöreği

Niksar’ın ceviziyle hazırlanan bu çörek yörede oldukça meşhurdur. Yüksek vitamini ve enfes tadıyla yiyenleri mest eden bu lezzet, Orhan Pamuk’un “Kar” romanında bile yer almıştır.

Tokat Batı

Tokat’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan yemek, ıslatılmış bulgur, Tokat baklası ve salçadan hazırlanan iç harcın Tokat yaprağına sarılarak hazırlanmasıyla yapılır.

Tokat Çökeleklisi

Çökelekle hazırlanan bu hamur içi, odun kömüründe yanan sac üzerinde pişirilerek hazırlanmaktadır. Çay saatlerinin en güzel tatlarından biridir.

Tokat Keşkeği

Pek çok yörenin kendine ait bir keşkek tarifi var ancak Tokat’ınki bir başka. Dana etinin hafif ateşte kaynatılmasıyla hazırlanan Keşkek daha sonra fırına verilir ve gerekli kıvama geldikten sonra servis edilir.

Tokat Pağacı

İçerisinde ceviz bulunan bu hamur işi, fırında pişirilmektedir. Normal ekmekten biraz daha sert olan Tokat Pağacı, özellikle köy kahvaltılarının sevilenleri arasındadır ve tereyağı- bal sürülerek tadına tat katılır.

Tokat’ın Meşhur Ürünleri

Tokat’ın en meşhur ürünü hepimizin de bildiği gibi;