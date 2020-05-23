Trabzon’un neyi meşhur: Trabzon’un en meşhur yemekleri

Trabzon’un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Trabzon’un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Trabzon’un nesi meşhur, Dillerden düşmeyen nefis mi nefis yemekleriyle Karadeniz mutfağının zenginliklerini yansıtan Trabzon yemekleri iştahınızı kabartacak. Trabzon’a rotasını çevirme imkânı olanlar için Trabzon’da tadılabilecek nefis yemekleri bu yazımızda derledik..

Trabzon’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Hamsi Çorbası

Akçaabat Köftesi

Kuymak

Karalahana Sarması

Kefal Ekşilisi

Palamut Dolması

Hamsiköy Sütlacı

Trabzon’un Diğer Meşhur Lezzetleri

Hamsi Çorbası

Ayıklanmış ve fileto haline getirilmiş hamsilerin, terbiye edildikten sonra domates sos ile harmanlanmasıyla hazırlanan Hamsi Çorbası, Trabzon mutfaklarında sıklıkla yerini alan lezzetlerden biridir.

Akçaabat Köftesi

Lezzeti Türkiye’nin dört bir yanına nam salmayı geçmiş, Dünya’ya açılmış olan bu köftesi şehrin en meşhur yemeği. Özel bir hazırlanışı olan Akçaabat Köfteyi, Trabzon’a yolunuz düştüyse muhakkak denemelisiniz.

Kuymak

Adıyla ve tadıyla ülkemizde adını duyurmuş olan diğer bir Trabzon lezzeti de Kuymaktır. Mısır ununun tereyağı ve kolot peyniriyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan bu enfes yemeğin yerinde tadı bir başka.

Karalahana Sarması

Karalahananın belki de en lezzetli hali olan bu sarma, Trabzon’da pancar olarak bilinen karalahana ile satır kıymalı iç harcın buluşmasıyla hazırlanmaktadır.

Kefal Ekşilisi

Balığın her türlüsünün yapılıp yendiği bu bölgede Kefal Ekşilisi de diğer bir deniz mahsulü yemeği. Yuvarlak şekilde kesilip tepsiye dizilen kefal balığının üzerine soğan, domates, biber ve maydanoz eklenerek pişirilen bu yemek, adını tepsiye en sın sıkılan limondan almıştır.

Palamut Dolması

Ortadan kesilen palamutun içinin ceviz, çam fıstığı, kuş üzümü ve yenibahar ile kavrulan iç harçla doldurulmasıyla yapılmaktadır Palamut Dolması. Bu lezzeti deneme fırsatı bulanların kaçırmamasını öneririz.

Hamsiköy Sütlacı

Türkiye’nin en iyi sütlacı olarak gösterilen Hamsiköy Sütlacının kerameti nesindendir bilinmez, böyle lezzetli bir sütlacı başka bir yerde yiyemeyeceğinizden eminiz.

Trabzon’un Diğer Meşhur Lezzetleri

Trabzon’da deneyebileceğiniz diğer meşhur lezzetleri de buraya bırakalım: