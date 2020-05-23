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    Tunceli’nin neyi meşhur: Tunceli’nin en meşhur yemekleri

    Tunceli’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Tunceli’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 23.05.2020 - 01:35
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    Tunceli’nin neyi meşhur: Tunceli’nin en meşhur yemekleri

    Tunceli’nin nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi illerimizden biri olan Tunceli’nin mutfağının enfes lezzetlerini, buyurun beraber inceleyelim.

    Tunceli’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • 12 İmam Çorbası
    • Babuko
    • Hazırlop Köftesi
    • Yumurtalı Tepsi Kumbiği
    • Dut Tatlısı
    • Halbur Hurması
    • Tunceli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

    12 İmam Çorbası

    Nohut, kuru fasulye, yarma, incir, üzüm, ceviz, fındık, fıstık ve daha pek çok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan 12 İmam Çorbanın bir de ritüeli var. Bu çorba Alevi mezhebine sahip kişilerin Muharrem ayında tuttukları 12 günlük orucun ardından hazırlanmaktadır. Çorbayı hazırlarken 12 imamı anmak da dini bir ritüeldir. Bu çorba Muharrem ayı dışında düğünlerde ve cenazelerde de hazırlanmaktadır.

    Babuko

    Dersim’in sevilen lezzetlerinden biri olan Babukonun yapımı çok zahmetli değildir. Sofralarda sıklıkla yerini alan Babuko; un, su, tuzla yapılan hamurun yuvarlak şekiller verilerek fırına atıldıktan ve iyice pişirildikten sonra içinin oyulmasıyla hazırlanır. Kase şekline getirilen hamurların içine oyulan küçük parçalar konur ve tereyağı ve yoğurt ile servis edilir.

    Hazırlop Köftesi

    Culbant köftesi olarak da bilinen bu yöresel lezzet, mercimeğe un katılıp yoğrulmasıyla hazırlanır. Ardından hamura silindir şekiller verilir ve kazanlarda pişirilerek servise hazır hale getirilir.

    Yumurtalı Tepsi Kumbiği

    Çok sevilen bu lezzet un, süt ve yumurtanın karıştırıldıktan sonra üzerine susam serpilmesi ve sacda pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.

    Dut Tatlısı

    Tunceli’de bolca yetişen dutun dalından taze taze koparıldıktan sonra irmik, çilek, süt gibi malzemelerle bir araya gelmesinden hazırlanan bu hafif ve mükemmel tatlıyı kesinlikle denemelisiniz.

    Halbur Hurması

    Tunceli mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan Halbur Hurmasının yapımı oldukça basit. Yapılışıyla yormayan bu tatlı un, yağ, yoğurt ve yumurtanın bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır ve kolaylığının yanında bir hayli de güzel bir tadı vardır.

    Tunceli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Tunceli’de yenilebilecek güzel lezzetlerden diğerleri ise şöyledir:

    • Şir
    • Dersim Kömbesi
    • Haşıl
    • Mantar Yemeği
    • Gulik
    • Soğan Aşı
    • Pekmez Helvası

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