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- Tunceli’nin neyi meşhur: Tunceli’nin en meşhur yemekleri
Tunceli’nin neyi meşhur: Tunceli’nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:35
Tunceli’nin nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi illerimizden biri olan Tunceli’nin mutfağının enfes lezzetlerini, buyurun beraber inceleyelim.
Tunceli’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- 12 İmam Çorbası
- Babuko
- Hazırlop Köftesi
- Yumurtalı Tepsi Kumbiği
- Dut Tatlısı
- Halbur Hurması
- Tunceli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
12 İmam Çorbası
Nohut, kuru fasulye, yarma, incir, üzüm, ceviz, fındık, fıstık ve daha pek çok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan 12 İmam Çorbanın bir de ritüeli var. Bu çorba Alevi mezhebine sahip kişilerin Muharrem ayında tuttukları 12 günlük orucun ardından hazırlanmaktadır. Çorbayı hazırlarken 12 imamı anmak da dini bir ritüeldir. Bu çorba Muharrem ayı dışında düğünlerde ve cenazelerde de hazırlanmaktadır.
Babuko
Dersim’in sevilen lezzetlerinden biri olan Babukonun yapımı çok zahmetli değildir. Sofralarda sıklıkla yerini alan Babuko; un, su, tuzla yapılan hamurun yuvarlak şekiller verilerek fırına atıldıktan ve iyice pişirildikten sonra içinin oyulmasıyla hazırlanır. Kase şekline getirilen hamurların içine oyulan küçük parçalar konur ve tereyağı ve yoğurt ile servis edilir.
Hazırlop Köftesi
Culbant köftesi olarak da bilinen bu yöresel lezzet, mercimeğe un katılıp yoğrulmasıyla hazırlanır. Ardından hamura silindir şekiller verilir ve kazanlarda pişirilerek servise hazır hale getirilir.
Yumurtalı Tepsi Kumbiği
Çok sevilen bu lezzet un, süt ve yumurtanın karıştırıldıktan sonra üzerine susam serpilmesi ve sacda pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.
Dut Tatlısı
Tunceli’de bolca yetişen dutun dalından taze taze koparıldıktan sonra irmik, çilek, süt gibi malzemelerle bir araya gelmesinden hazırlanan bu hafif ve mükemmel tatlıyı kesinlikle denemelisiniz.
Halbur Hurması
Tunceli mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan Halbur Hurmasının yapımı oldukça basit. Yapılışıyla yormayan bu tatlı un, yağ, yoğurt ve yumurtanın bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır ve kolaylığının yanında bir hayli de güzel bir tadı vardır.
Tunceli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Tunceli’de yenilebilecek güzel lezzetlerden diğerleri ise şöyledir:
- Şir
- Dersim Kömbesi
- Haşıl
- Mantar Yemeği
- Gulik
- Soğan Aşı
- Pekmez Helvası