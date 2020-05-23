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- Uşak’ın neyi meşhur: Uşak’ın en meşhur yemekleri
Uşak’ın neyi meşhur: Uşak’ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:38
Uşak’ın nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde yetişen birbirinden lezzetli otların, sebzelerin ve tahılların türlü türlü şekillerde sofralarda yerini aldığı Uşak mutfağının lezzetlerini bu yazımızda inceledik.
Uşak’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Tarhana Çorbası
- Et Basma
- Ciğer Sarma
- Alacatene
- Döndürme Böreği
- Demir Tatlısı
- Cendere Tatlısı
- Çömlek Kebabı
Tarhana Çorbası
Pek çok yörede denk gelebileceğimiz bir lezzet olan Tarhana Çorbasının Uşak’ta yapılış şekli biraz farklı. 20 gün kadar bekletilmiş tarhananın, yeşil biber, kırmızı biber, un, süt, yoğurtla harmanlanması sonucu ortaya çıkmaktadır bu nefis çorba. Yapılması emek isteyen bu çorbanın farkı isteğe göre fasulye ya da nohutla zenginleştirilip servis edilmesi.
Et Basma
Uşak’ın nefis yöresel lezzetlerinden biri olan Et Basma, dana kıymadan hazırlanan bir köfte yemeğidir. Uşak halkının sıklıkla pişirdiği bu yemeği, Uşak’a yolu düşenlerin denemesini öneririz.
Ciğer Sarma
Sakatat yemeklerinin en lezzetlilerinden olan Ciğer Sarma, Uşak’a özgü meşhur bir lezzettir. Pirinç, kuş üzümü ve baharatlarla hazırlanan iç harcın kuzu ciğer ile sarılmasından ortaya çıkan Ciğer Sarma, tam bir lezzet bombası.
Alacatene
Uşak’ta akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerin olan bu doyurucu lezzet, mercimek, bulgur ve soğanın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.
Döndürme Böreği
İsteğe göre peynirli ya da ıspanaklı yapılabilen bu el açması börek Uşak’ta çay saatlerinin ve kahvaltıların sevilen lezzetlerinden.
Demir Tatlısı
Adını yapımında kullanılan ve tatlıya şeklini vermeye yarayan demir kalıptan alan bu tatlı, hazırlanan hamurun şekillendirilip kızartılmasından sonra şerbetlenmesiyle hazırlanmaktadır.
Cendere Tatlısı
İncecik açılan hamurunun içinin ceviz ile doldurulup rulo yapılmasıyla hazırlanan tatlı, iki ucundan büzülerek fırında kızarana kadar pişirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Piştikten sonra da şerbetlenen tatlı baklavaya benzemektedir.
Çömlek Kebabı
Parça koyun etlerinin domates, biber, taze soğan, salça ve suyla bir araya gelmesiyle hazır edilen bu lezzet çömleklerde pişirilerek servise hazır hale getirilmektedir.