Uşak’ın neyi meşhur: Uşak’ın en meşhur yemekleri

Uşak’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Uşak’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Uşak’ın nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde yetişen birbirinden lezzetli otların, sebzelerin ve tahılların türlü türlü şekillerde sofralarda yerini aldığı Uşak mutfağının lezzetlerini bu yazımızda inceledik.

Uşak’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Tarhana Çorbası

Et Basma

Ciğer Sarma

Alacatene

Döndürme Böreği

Demir Tatlısı

Cendere Tatlısı

Çömlek Kebabı

Tarhana Çorbası

Pek çok yörede denk gelebileceğimiz bir lezzet olan Tarhana Çorbasının Uşak’ta yapılış şekli biraz farklı. 20 gün kadar bekletilmiş tarhananın, yeşil biber, kırmızı biber, un, süt, yoğurtla harmanlanması sonucu ortaya çıkmaktadır bu nefis çorba. Yapılması emek isteyen bu çorbanın farkı isteğe göre fasulye ya da nohutla zenginleştirilip servis edilmesi.

Et Basma

Uşak’ın nefis yöresel lezzetlerinden biri olan Et Basma, dana kıymadan hazırlanan bir köfte yemeğidir. Uşak halkının sıklıkla pişirdiği bu yemeği, Uşak’a yolu düşenlerin denemesini öneririz.

Ciğer Sarma

Sakatat yemeklerinin en lezzetlilerinden olan Ciğer Sarma, Uşak’a özgü meşhur bir lezzettir. Pirinç, kuş üzümü ve baharatlarla hazırlanan iç harcın kuzu ciğer ile sarılmasından ortaya çıkan Ciğer Sarma, tam bir lezzet bombası.

Alacatene

Uşak’ta akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerin olan bu doyurucu lezzet, mercimek, bulgur ve soğanın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.

Döndürme Böreği

İsteğe göre peynirli ya da ıspanaklı yapılabilen bu el açması börek Uşak’ta çay saatlerinin ve kahvaltıların sevilen lezzetlerinden.

Demir Tatlısı

Adını yapımında kullanılan ve tatlıya şeklini vermeye yarayan demir kalıptan alan bu tatlı, hazırlanan hamurun şekillendirilip kızartılmasından sonra şerbetlenmesiyle hazırlanmaktadır.

Cendere Tatlısı

İncecik açılan hamurunun içinin ceviz ile doldurulup rulo yapılmasıyla hazırlanan tatlı, iki ucundan büzülerek fırında kızarana kadar pişirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Piştikten sonra da şerbetlenen tatlı baklavaya benzemektedir.

Çömlek Kebabı

Parça koyun etlerinin domates, biber, taze soğan, salça ve suyla bir araya gelmesiyle hazır edilen bu lezzet çömleklerde pişirilerek servise hazır hale getirilmektedir.