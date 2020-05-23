Yozgat’ın neyi meşhur: Yozgat’ın en meşhur yemekleri

Yozgat’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Yozgat’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Yozgat’ın nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Yozgat şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Kırsal şehirlerimizden birisidir. Yozgat’ın nesi meşhur, Yozgat’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Yozgat’ın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Yozgat’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Tandır Kebabı

Testi Kebabı

Helle Çorbası

Çörek

Ayva Basması

Düğürcük Çorbası

Arabaşı

Yozgat’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tandır kebabı; kuzu etiyle yapılır. Yozgat’taki en meşhur yemeklerdendir. Yapımı oldukça zordur ancak yemesi de bir o kadar keyiflidir.

Testi kebabı; testi bu yemekte baş aktördür. Pişirirken birçok püf noktası bulunmaktadır. Açık alanda ateşte pişirilmesi, güzel bir lezzet için mecburidir.

Helle çorbası; Yozgat’ın en meşhur çorbasıdır. Hem yapımı kolay, hem malzemesi kolayca ulaşılabilir hem de besleyici özelliği bulunan bir çorba çeşididir. Yozgat’ta birçok yerde bu çorbaya ulaşıp tadabilirsiniz. Yozgat’tan dönmeden yemeniz gereken çorbalardan birisidir.

Çörek; evde kolayca yapılabilir. Her ne kadar birçok şehirde yapılıyor olsa da hazırlanma şekli ve içerisine eklenen malzemeler olarak yılın her mevsiminde yapılır ve tüketilir.

Ayva basması; Kuzu eti ve ayva, ana malzemelerdendir. Yozgat’taki yöresel ve meşhur yemeklerden birisidir.

Düğürcük çorbası; yine birçok şehirde yapılır. Ancak en iyi nerede yapılır diye sorarsanız Yozgat bu çorba için ilk sırada diyebiliriz. Kıyma ve bulgur ana malzemeleridir. Helle çorbası gibi düğürcük çorbası da tatmadan dönmemeniz gereken çorbalardandır.

Arabaşı; İç Anadolu Bölgesi’nde oldukça meşhur bir yemektir. Hem çorbası hem hamuru ayrı olarak yapılır ancak beraber tüketilir. Baklava dilimi şeklinde kesilen hamurlar, çorbayla beraber takdim edilir.

Yozgat’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Yozgat’ın en meşhur yemekleri;