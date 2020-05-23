Zonguldak’ın neyi meşhur: Zonguldak’ın en meşhur yemekleri

Zonguldak’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Zonguldak’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Zonguldak’ın nesi meşhur, 215.000’e varan nüfusuyla Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden birisidir. Türkiye’nin en zengin taş kömürü madenlerini barındırması sebebiyle deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir.

Tabi tüm bunların yanında şehrin yöresel olan yemekleri de adından bir hayli söz ettirmektedir. Şimdi gelin Zonguldak’ın meşhur yemeklerini inceleyelim…

Başta söyleyelim; bu şehrimizdeki yemekler büyük oranda sebze ve tahıl ağırlıklı olmaktadır.

Zonguldak’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Uğmaç Çorbası

Mancar Sarması

Malay

Bayram Tiridi

Beyaz Baklava

Kabuklu Fasulye

Zonguldak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Uğmaç Çorbası

Şehrin en ünlü yemeğidir diyebiliriz. Hem düşük masraflı oluşu hem de lezzetinden dolayı sürekli yapılan bir çorbadır. Sadece un, su ve süt kullanılarak yapılan bu çorba, hem çok lezzetli hem de çok besleyicidir.

Mancar Sarması

Kara pancardan yapılmaktadır. Her şehrin sarması, yapılışı ve kullanılan malzemeleri kendine özgüdür. Zonguldak’ta ise meşhur sarma yemeği, pişmesinin ardından üzerine salçalı sos dökülen ve kara pancar kullanılarak yapılan Mancar Sarmasıdır.

Malay

Hem lezzetli hem de besleyici olan bu yemek, şehrin önemli yöresel lezzetlerinden birisidir.

Bayram Tiridi

Şehirde her bayram günlerinde yoğun olarak pişirilen, yapması zor ancak bir o kadar da keyifli olan bu yemek oldukça meşhurdur.

Beyaz Baklava

Türkiye’nin her şehrinde en meşhur tatlı nedir diye sorsak, eminiz büyük bir çoğunluk baklava diyecektir. Zonguldak şehrinde de Beyaz Baklava oldukça önemli bir yere sahiptir. Normal baklavadan tek farkı; piştikten sonra kızarması çok beklenmez ve bu şekilde yenilir.

Kabuklu Fasulye

Zonguldak’ın en önemli özelliklerinden birisi ise et yemeklerinden çok sebze ağırlıklı beslenmenin ön planda tutulmasıdır. Bu yemekte ise fasulyenin normal bir şekilde pişirilmesinin ardından sadece içerisine mısır taneleri atılmaktadır.

Zonguldak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Hamur işi olarak ön plana çıkan Cizleme ve sebze-et ikilisiyle pişirilerek adını Ereğli’deki Keşkek köyünden olan Keşkek yemeği de bayram ve özel günlerinde şehrin en önemli ve en meşhur yemeklerindendir.