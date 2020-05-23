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- Zonguldak’ın neyi meşhur: Zonguldak’ın en meşhur yemekleri
Zonguldak’ın neyi meşhur: Zonguldak’ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:58
Zonguldak’ın nesi meşhur, 215.000’e varan nüfusuyla Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden birisidir. Türkiye’nin en zengin taş kömürü madenlerini barındırması sebebiyle deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir.
Tabi tüm bunların yanında şehrin yöresel olan yemekleri de adından bir hayli söz ettirmektedir. Şimdi gelin Zonguldak’ın meşhur yemeklerini inceleyelim…
Başta söyleyelim; bu şehrimizdeki yemekler büyük oranda sebze ve tahıl ağırlıklı olmaktadır.
Zonguldak’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Uğmaç Çorbası
- Mancar Sarması
- Malay
- Bayram Tiridi
- Beyaz Baklava
- Kabuklu Fasulye
- Zonguldak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Uğmaç Çorbası
Şehrin en ünlü yemeğidir diyebiliriz. Hem düşük masraflı oluşu hem de lezzetinden dolayı sürekli yapılan bir çorbadır. Sadece un, su ve süt kullanılarak yapılan bu çorba, hem çok lezzetli hem de çok besleyicidir.
Mancar Sarması
Kara pancardan yapılmaktadır. Her şehrin sarması, yapılışı ve kullanılan malzemeleri kendine özgüdür. Zonguldak’ta ise meşhur sarma yemeği, pişmesinin ardından üzerine salçalı sos dökülen ve kara pancar kullanılarak yapılan Mancar Sarmasıdır.
Malay
Hem lezzetli hem de besleyici olan bu yemek, şehrin önemli yöresel lezzetlerinden birisidir.
Bayram Tiridi
Şehirde her bayram günlerinde yoğun olarak pişirilen, yapması zor ancak bir o kadar da keyifli olan bu yemek oldukça meşhurdur.
Beyaz Baklava
Türkiye’nin her şehrinde en meşhur tatlı nedir diye sorsak, eminiz büyük bir çoğunluk baklava diyecektir. Zonguldak şehrinde de Beyaz Baklava oldukça önemli bir yere sahiptir. Normal baklavadan tek farkı; piştikten sonra kızarması çok beklenmez ve bu şekilde yenilir.
Kabuklu Fasulye
Zonguldak’ın en önemli özelliklerinden birisi ise et yemeklerinden çok sebze ağırlıklı beslenmenin ön planda tutulmasıdır. Bu yemekte ise fasulyenin normal bir şekilde pişirilmesinin ardından sadece içerisine mısır taneleri atılmaktadır.
Zonguldak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Hamur işi olarak ön plana çıkan Cizleme ve sebze-et ikilisiyle pişirilerek adını Ereğli’deki Keşkek köyünden olan Keşkek yemeği de bayram ve özel günlerinde şehrin en önemli ve en meşhur yemeklerindendir.