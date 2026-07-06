Neymar, Brezilya milli takımına veda etti

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Norveş çeyrek finale yükseldi.

NEYMAR'DAN VEDA ÇIKLAMASI

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Brezilyalı futbolcu Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.