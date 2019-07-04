Nicki Minaj, Suudi Arabistan'da konser verecek

Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da düzenlenen 2019 Cidde Dünya Festivali’nde sahne alacak.

İngiliz şarkıcı Liam Payne ile ünlü DJ Steve Aoki’nin de katılacağı festivalde, provakatif şarkıcı sözleri ve cesur kıyafetleriyle dikkat çeken 36 yaşındaki Nicki Minaj’ın sahne alması tartışma yarattı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU SERBEST

18 Temmuz’da Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Stadyumu’nda yapılacak konserde alkol ve uyuşturucu kullanımı serbest olacak. 16 yaş ve üstü seyircilerin katılabileceği konserle ilgili sosyal medyada tartışmalar başladı.

EŞCİNSELLİK AYRINTISI

Kadınların çarşaf giymek ve peçe takmak zorunda olduğu, kadınlara karşı belirgin ayrımcılık politikalarının sürdürüldüğü Suudi Arabistan’da Nicki Minaj’a konser verdirilmesi ikiyüzlülük olarak nitelendirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıkan Minaj'ın, eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını tezat buldu.

SUUDİ KADINLAR DAYATMAYA 'SAÇMA' DEDİ

Çarşaf dayatmasına karşı çıkan Suudi kadınlar da sahnede Nicki Minaj’a yer verilirken, kendilerine yapılan dayatmanın saçmalığına vurgu yaptı.

SELMAN KEMER GEVŞETTİ

Kadınların ehliyet almasının ve otomobil kullanmasının serbest hale getirildiği ve son dönemde sıkı muhafazakar kurallarda gevşeme sinyalleri veren Suudi Arabistan’da, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ KONSERLER DE ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan Nicki Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle eleştirilmişti. Mariah Carey konserini iptal etmesine yönelik çağrılara kulak asmazken, rap şarkıcısı Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı.