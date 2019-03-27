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Nihat Zeybekci İzmir'de yaşamını anlattı

İzmir'de mütevazı bir hayat yaşadığını söyleyen AK Parti adayı, kente farklı bir gözle baktığını söyledi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 09:51..
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Nihat Zeybekci İzmir'de yaşamını anlattı

Yerel seçimlerde CHP'nin anketlerde favori olduğu İzmir'de, AK Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin başarı sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

İzmir'de adaylar, sadece projeler üzerinden değil yaşam tarzı üzerinden de tartışmalarda ve açıklamalarda bulunuyor.

"GÖSTERİŞTEN UZAK YAŞARIM"

AK Parti adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşadığı hayatı anlattı. İzmir'in ilçelerinden Kordon'da, Balçova'da, Narlıdere'de, Torbalı'da gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Zeybekci, mütevazı ve gösterişten uzak bir hayat yaşadığını söyledi.

Zeybekci, "Arkadaşlarım içki içerken ben otururum, orada sohbetimizi yaparız. Saatlerce otururuz." ifadesini kullandı.

Nihat Zeybekci İzmir'de yaşamını anlattı

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