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Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

AA |
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Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebonyi Koordinatörü Dr. Eyo Nora, basına yaptığı açıklamada, Nijerya'nın güneydoğusundaki kolera salgınında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

155 VAKA TESPİT EDİLDİ

Nora, eyalette 155 kolera vakası tespit edildiğini ifade ederek, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Nora, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü

KOMŞU EYALETLERE SIÇRAMAMSI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Nora, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti.

ÜLKEDE BİRÇOK SALGIN HASTALIĞA SIKLIKLA RASTLANIYOR

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü

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