Nilüfer kilolu gösterilmesine kızdı

Sanatçı Nilüfer, yılbaşı akşamı sahneden çekilen fotoğraflarına kızdı.

Kendini kilolu gösteren resimlere tepki gösteren sanatçı kendi fotoğrafçının çektiği karelerle karşı atağa geçti.

"80 DEĞİL, 53 KİLOYUM"

2. Sayfa adlı magazin sitesinin paylaştığı beyaz kıyafetli fotoğrafına öfkelenen Nilüfer, “Rica etsem, şu fotoyu kaldırır mısınız? 53 kiloyum, 80 görünüyorum.” dedi.

"BENİM OLDUĞUMDAN FARKLI GÖSTERMEK ŞİDDET"

Fotoğraflarıyla oynandığını iddia eden sanatçı, Instagram hesabından o geceye ait görüntülerini paylaştı. Kilosuna çok dikkat ettiğini söyleyen Nilüfer, fotoğraflarının altına “Kilolu olabilirdim sorun orada değil, beni olduğumdan çok farklı göstermek şiddet. Günde 2 öğün besleniyorum. Yürüyüş ve pilates yapan biri olarak bir emek veriyorum. Ne için? Tabii ki işime, seyircime ve kendime saygımdan. Takipçi kazanmak, reklam almak için bu oyunlara girmek çok çirkin diyor ve bu konuyu kapatıyorum.” notunu düştü.