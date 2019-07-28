31 Mart'ta halkın oylarıyla belediye başkanlığına seçilen isimlerle ilgili skandallar üst üste geliyor.

Seçimleri kazandıktan sonra bazı belediye başkanları kendini müdür olarak atadı, bazıları da oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı.

Bursa'daki Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise yeni yaptırdığı villa ile gündemde.

KAPIYA KADAR ASFALT

Çektiği görüntüleri Ensonhaber'in WhatsApp hattına gönderen okurumuz, yıllardır kendi yollarının mıcır olduğunu, Başkan Turgay Erdem'in imarsız alana villa yaptırdığını, daha sonra da kapısına kadar asfalt döktürdüğünü söyledi.

AĞAÇLAR KESİLDİ SONRASI BETON

Görüntülerde; Hasanağa Barajı'nın yanındaki arsada ağaçların kesilerek, alanın imara açıldığı açık bir şekilde görülüyor.

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı ViDEO

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