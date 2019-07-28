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Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı

Ensonhaber WhatsApp hattına gönderilen görüntüler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in imarsız alana yaptırdığı villadan.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 16:35..
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Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı

31 Mart'ta halkın oylarıyla belediye başkanlığına seçilen isimlerle ilgili skandallar üst üste geliyor.

Seçimleri kazandıktan sonra bazı belediye başkanları kendini müdür olarak atadı, bazıları da oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı.

Bursa'daki Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise yeni yaptırdığı villa ile gündemde.

KAPIYA KADAR ASFALT

Çektiği görüntüleri Ensonhaber'in WhatsApp hattına gönderen okurumuz, yıllardır kendi yollarının mıcır olduğunu, Başkan Turgay Erdem'in imarsız alana villa yaptırdığını, daha sonra da kapısına kadar asfalt döktürdüğünü söyledi.

AĞAÇLAR KESİLDİ SONRASI BETON

Görüntülerde; Hasanağa Barajı'nın yanındaki arsada ağaçların kesilerek, alanın imara açıldığı açık bir şekilde görülüyor.

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı ViDEO

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı

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Siz de çektiğiniz görüntülerin sitemizde yer almasını istiyorsanız hemen bize ulaşın! Ensonhaber WhatsApp Hattı: 0533 378 20 00

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı

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