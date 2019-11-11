Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

31 Mart yerel seçimlerinde Nilifer Belediye Başkanlığını kazanan Turgay Demir, seçimlerin hemen ardından kaçak villasıyla gündeme geldi.
Bursa'da yaşayan bir okurumuz, belediye başkanının ağaçları keserek kendisine kaçak villa yaptırdığı iddiasıyla çektiği görüntüleri Ensonhaber WhatsApp hattına gönderdi.
MÜHÜRLENDİ TAMAMEN YIKILACAK
Haberimizin ardından yetkililer harekete geçti ve kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Aradan 4 ay geçti ve mühürlenen yapıda yıkım işlemleri de başladı.
Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı VİDEO
Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı haberi