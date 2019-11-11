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Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Ensonahber'in WhatsApp hattına ulaşan görüntüler büyük ses getirdi, CHP'li başkanın kaçak yapısı hakkında yıkım kararı alındı.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 15:44..
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31 Mart yerel seçimlerinde Nilifer Belediye Başkanlığını kazanan Turgay Demir, seçimlerin hemen ardından kaçak villasıyla gündeme geldi.

Bursa'da yaşayan bir okurumuz, belediye başkanının ağaçları keserek kendisine kaçak villa yaptırdığı iddiasıyla çektiği görüntüleri Ensonhaber WhatsApp hattına gönderdi.

MÜHÜRLENDİ TAMAMEN YIKILACAK

Haberimizin ardından yetkililer harekete geçti ve kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Aradan 4 ay geçti ve mühürlenen yapıda yıkım işlemleri de başladı.

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı VİDEO

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Nilüfer'de belediye başkanı imarsız alana villa yaptırdı haberi

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

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