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Nimara Mağarası artık aşk ilanları sergileniyor

12 bin yıl öncesinden insan izlerine rastlanan Nimara Mağarası içindeki korkuluklar kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülüp, duvarlara yazı yazıldı.

DHA | 19.05.2019 - 15:36..
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Marmaris'in kuzeybatısındaki, karayolu ile 24 kilometre ve deniz yoluyla 14.4 deniz mili mesafedeki Adaağzı Mevkisi'nde bulunan, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Nimara Mağarası'na insan eliyle verilen zarar artıyor. Tarihe ışık tutan mağaranın duvarları geçmiş yıllarda olduğu gibi yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı tahtasına çevrilmeye devam ediyor.

Nimara Mağarası artık aşk ilanları sergileniyor

HER GEÇEN YAZILAR ARTIYOR

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaranın duvarlarına geçmişte kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Mağaranın duvarlarına kesici aletlerle kazınan, oje ve sprey boyalarla yazılan 'aşk, tanrı, Allah ve çeşitli tarihler' gibi ifadeler ve sevgiliye yapılan aşk ilanları tepkilere neden oluyor.

Mağranın 30 metre kadar içine girilebilmesi için konumlandırılan ahşap korkuluklardan 4'üne de sökülerek, zarar verildi.

Ayrıca yakındaki ormanlık alanda da tarihi eser için çok sayıda kaçak kazı çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki mağaradaki bu durumla ilgili yetkililer ise bir açıklama yapmadı.

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