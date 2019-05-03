Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı.

Buna göre, nisan ayında tüketici fiyatları beklentinin altında geldi ve aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 19,50 arttı.

BEKLENTİ YÜZDE 2,3 ŞEKLİNDEYDİ

Beklenti aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 20,2 şeklindeydi. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış gerçekleşti.

HABERLEŞMEDE DÜŞÜŞ VAR

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,30 ile haberleşme oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,30 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE OLDU

Yıllık en fazla artış, yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47, sağlık yüzde 19,75 ve lokanta ve oteller yüzde 19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarında yer aldı.

TÜFE'DE YÜZDE 18,48 ARTIŞ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 artış gerçekleşti.

ÜFE'DE YÜZDE 30,12 ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE),2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış gösterdi.

SANAYİNİN 4 SEKTÖRÜ

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3,45, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,86, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,96 ve su temini sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.

HAM PETROL VE DOĞALGAZDA ARTIŞ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17,12 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 8,83 ile tütün ürünleri, yüzde 7,40 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içecekler yüzde 0,86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,29 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Nisan ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

DEĞİŞİM VE DÜŞÜŞ

Nisan 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.