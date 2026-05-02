Nisan ayı ihracatı yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar oldu

Türkiye, üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu’da nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

"NİSAN AYINDA İHRACAT 25,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

İhracat konusunda seviye atlamaya devam ettiklerini ifade eden Bolat, "Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi.

En yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi." dedi.

"NET 4.6 MİLYAR DOLAR ARTIŞ"

Yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Bolat, "2026 yılı Nisan ayında net 4,6 milyar dolar artış kaydedilmiştir.

Bu artışta her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında, bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR Kİ EN YÜKSEK NİSAN AYI İHRACATIMIZI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de 2026’nın ilk çeyreğinde arzu ettikleri başarıyı sergileyemediklerini hatırlattı.

İhracat ailesi olarak Nisan ayında çok güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirten Gültepe, "2025’in aynı ayına göre yüzde 22,3 artıdayız. Böylece bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracatına imza atmış olduk.

Aynı zamanda tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracat performansını gerçekleştirdik. İlk dört aylık ihracatımız 88,6 milyar dolara, 12 aylık ihracatımızsa 275,8 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.