Savaş gölgesinde Antep fıstığı krizi: İhracat durdu, ürün depoda kaldı

Gaziantep’te fıstık piyasası, uluslararası gerilimin ekonomik etkileriyle durma noktasına geldi. İran, ABD ve İsrail arasında süregelen çatışma ve buna bağlı lojistik aksaklıklar, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığının ihracatını ciddi şekilde yavaşlattı.

İHRACAT KANALLARI TIKANDI

Bölgede etkili olan siyasi ve askeri gerilimler, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen taşımacılığı sekteye uğrattı. Küresel tedarik zincirindeki aksama, Antep fıstığının dış pazarlara ulaşmasını zorlaştırdı.

Bu durum, ihracata dayalı çalışan fıstık sektöründe ciddi bir durgunluk yarattı.

PİYASADA SERT YAVAŞLAMA

Gaziantep Fıstık Hali’nde satışların neredeyse durma noktasına geldiği belirtiliyor. Şubat ayından bu yana süren gerilimin ardından piyasada ciddi bir talep düşüşü yaşandı.

Üreticiler, fiyatlarda küçük geri çekilmeler yapılmasına rağmen alıcı bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

"SAVAŞ, PİYASAYI TAMAMEN DURDURDU"

Sektör temsilcilerinden Nuri Kılıçparlar, yaşanan durumu şöyle değerlendirdi:

“Savaş nedeniyle piyasamız ciddi şekilde durdu. Fiyatlarda düşüş yaptık ama satış yok denecek kadar az. İhracat tamamen durduğu için ürün elimizde kaldı. Normalde hareketli olan piyasa şu an bekleme döneminde.”

İHRACAT TAMAMEN ASKIYA ALINDI

Bir diğer sektör temsilcisi Mehmet Emin Kanlı ise ihracatın tamamen durduğunu belirtti. Kanlı, bazı ülkelerde İran fıstığının daha düşük fiyatlı olması nedeniyle rekabetin zorlaştığını, ancak Antep fıstığının kalite açısından tercih edilmeye devam ettiğini söyledi.

Buna rağmen lojistik engeller ve boğazdaki hareketliliğin azalması, dış satışları büyük ölçüde durdurdu.

DEPOLARDA BEKLEYEN ÜRÜNLER

Baklava, çikolata, dondurma ve içecek sektörlerinde yoğun olarak kullanılan Antep fıstığı, şu anda büyük ölçüde depolarda bekliyor. Üreticiler, ürünlerin satılamaması nedeniyle nakit akışında ciddi sıkıntı yaşandığını belirtiyor.

Piyasadaki belirsizliğin devam etmesi halinde fiyatların daha da düşebileceği ifade ediliyor.

GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Sektör temsilcileri, piyasanın geleceğinin tamamen uluslararası gelişmelere bağlı olduğunu vurguluyor. Bölgedeki gerilimin azalması halinde ihracatın yeniden canlanabileceği, aksi durumda durgunluğun sürebileceği değerlendiriliyor.

Gaziantep fıstık piyasası, şu an için küresel siyasetin ekonomik etkilerini en yakından hisseden sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.