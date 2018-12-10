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Nissan 150 bin aracı geri çağırıyor

Otomobil üreticisi Nissan, araçlarda olan bazı sorunlar nedeniyle 150 bin aracı topluyor.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:36..
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Nissan, frenleri ve direksiyonları ile ilgili sorunlar nedeniyle 150 bin aracı geri çağırıyor. Söz konusu sorun, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere 11 modeli etkiliyor. CBS News raporlarına göre, sorunlu araçlar sadece Japonya'da satıldı, fakat diğer araba kullanıcıları da bu duruma şüpheyle yaklaşıyor.

Nissan 150 bin aracı geri çağırıyor

Nissan gerçekten zor bir yıl geçiriyor. Şirket, bu yılın başlarında Japonya'da satılan yeni araçlar için egzoz emisyonları ve yakıt ekonomisi testlerinde değişiklik yaptığını itiraf etmişti. Ayrıca eski başkan Carlos Ghosn da geçen ay 'finansal kötüye kullanma' şüphesiyle tutuklandı.

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