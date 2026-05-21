Süper Lig'de nefes kesen 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek tarihinde ikinci kez üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşadı.

Toplamda 26'ncı lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang önemli açıklamalarda bulundu.

Noa Lang'dan Galatasaray'a veda

"BANA GALATASARAY'I SORDU"

Kağan Dursun'a konuşan Noa Lang, "Van Dijk, bana Galatasaray'ı sordu. Galatasaray'ı sevdiğini söyledi. İstanbul'u sordu." dedi.

"GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

Hollandalı futbolcu, milli takımdan arkadaşı ile ilgili olarak, "Galatasaray ile ilgili bir şey var ama konuşacak bir bilgi yok. Ondan da duymadım. Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük oyuncuların hepsi Galatasaray'a uygun olur." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Van Dijk, Sane'nin bu paylaşımını beğendi.

ATMOSFERDEN ETKİLENDİ

Van Dijk, Galatasaray ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından atmosferden etkilendiğini dile getirmişti.

Hollandalı deneyimli yıldız, "Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi." demişti.