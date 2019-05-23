Nokia 3.2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

HMD Global, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia 3.2'yi duyurmuştu. Şirket, üç aylık bir bekleyişin ardından giriş seviyesi telefonunu resmi olarak tanıtarak piyasaya sürdü. 2 güne varan bir şarj süresi sunduğunu iddia eden Nokia 3.2'nin detaylı özelliklerine bir göz atalım.





NOKIA 3.2 ÖZELLİKLERİ

6,26 inç büyüklüğünde ve1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ TFT ekrana sahip Nokia 3.2, Qualcomm Snapdragon 429 giriş seviyesi bir işlemci ile satışa çıktı. 2 GB RAM + 16 GB depolama ve 3 GB RAM + 32 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunan telefon, 13 MP arka kameraya ve 5 MP ön kameraya sahip.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak Nokia 3.2'nin batarya kapasitesi ise 4000 mAh. Telefonun giriş seviyesi özelliklerine göre batarya kapasitesinin oldukça iyi olması, şarj süresini de artırabilir. Nitekim Nokia da 2 güne kadar bir şarj süresi vadediyor.

Nokia 3.2'nin çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

2 GB RAM + 16 GB depolama sürümü: 129 dolar

3 GB RAM + 32 GB depolama sürümü: 154 dolar

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