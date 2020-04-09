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Nokia'nın yeni amiral gemisi telefonu ertelendi

Nokia, bir sonraki amiral gemisi telefonunun koronavirüs nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi |
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Nokia'nın yeni amiral gemisi telefonu ertelendi

Son yıllarda Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan bir zamanların popüler şirketi Nokia, geçtiğimiz yıl tanıttığı 5 arka kameralı Nokia 9 PureView modeli ile heyecan yaratmıştı.

Ancak zaman içinde çeşitli testler ve çekimler yapan kullanıcılar, telefonun fotoğraf kalitesinin tam bir hayal kırıklığı olduğunu ortaya çıkardı.

nokia-9-pureview

YENİ TELEFON ERTELENDİ

Nokia telefonlarının arkasında isim HMD Global, yeni bir üst düzey Nokia telefon üzerinde çalıştıklarını ve bu telefonun yılın ilk yarısında satışa çıkacağını açıklamıştı.

Ancak gelen haberlere göre, Nokia'nin yeni üst düzey telefonu koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Aslına bakacak olursak, kullanıcılar Nokia'nın ertelemelerine zaten alışmış durumda. Şirket, Nokia 9 PureView modelini piyasaya sürmeden önce de birkaz kez erteleme kararı vermişti.

Instagram: @eshteknoloji

Nokia'nın yeni amiral gemisi telefonu ertelendi

Nokia'nın yeni amiral gemisi telefonu ertelendiNokia'nın yeni amiral gemisi telefonu ertelendi

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