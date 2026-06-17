Norveç, Irak'ı farklı geçti

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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Irak ile Norveç karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran Norveç'in gollerini 29 ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Ostigard ile 90+6. dakikada kendi kalesine Aymen Hussein attı.

Irak'ın tek sayısını da 39. dakikada Aymen Hussein kaydetti.

NORVEÇ 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla turnuvaya 3 puanla başlayan Norveç, gruptaki bir sonraki maçını Senegal ile oynayacak.

Puanla tanışamayan Irak ise Fransa ile kozlarını paylaşacak.