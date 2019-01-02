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Norveç Başbakanı iki çocuk istedi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki refahın artması için Norveçlilere 2 çocuk yapma çağrısında bulundu.

AA | 02.01.2019 - 10:04..
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Norveç Başbakanı iki çocuk istedi

Başbakan Erna Solberg yeni yıl konuşmasında, Norveç'in refah sistemine ve sistemin ayakta kalması için gerekli olan nüfus artışına dikkat çekti.

EN AZ İKİ ÇOCUK İSTEDİ

Norveçli kadınların ortalama 1.6 çocuk doğurduğuna işaret eden Başbakan Solberg, Norveç refah sisteminin sürdürülebilirliği için çocuk sayısının yeterli olmadığını vurgulayarak, Norveçlilerden en az iki çocuk yapmalarını istedi.

Norveç Başbakanı iki çocuk istedi

"ŞİMDİKİ SİSTEM 10 YIL AYAKTA DURUR"

Solberg, şimdiki sistemin 10 yıl daha sorunsuz bir şekilde ayakta kalacağını, vergi ödeyen nüfusun artmaması durumunda ise Norveç refah sisteminde, sorunların baş göstermeye başlayacağını bildirdi.

SOLBERG SEÇİMLERDE ZAFER KAZANMIŞTI

2004 yılından bu yana muhafazakâr ve liberal muhafazakâr görüşlü Höyre Partisi başkanlığını yürüten ve 2013 ve 2017 yıllarındaki seçimlerden zaferle ayrılarak Norveç başbakanlığına seçilen 58 yaşındaki Erna Solberg, iki çocuk annesi.

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