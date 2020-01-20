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Norveç’te maliye bakanının istifası kriz yarattı

Başbakan Erna Solberg’in, daha önce DEAŞ’a katılan, ancak hastalanan çocukları nedeniyle örgütten ayrılarak ülkeye geri dönmek isteyen kadının ülkeye girişini onaylaması, koalisyon hükümetini bozdu.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 18:00..
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Norveç’te maliye bakanının istifası kriz yarattı

Norveç’te koalisyon hükümetini oluşturan üç partiden biri olan İlerleme Partisi başkanı ve beş üyesi, Başbakan Erna Solberg’in aldığı iade kararı sonrasında görevden istifa etti.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, Pakistan uyruklu Norveç vatandaşı kadın, 2013 yılında DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye’ye gitti. El Hol kampında yaşamaya başlayan iki çocuk annesi kadın, çocuklarından birinin hastanlanması üzerine, Norveç’e geri dönme talebinde bulundu.

BAŞBAKAN "İNSANİ GEREKÇELERLE" KABUL ETTİ

Başbakan Solberg, hasta çocuğun tedavisinin insan hakları kapsamında olduğunu savunarak DEAŞ’lı anne ve çocuklarının iade edilme taleplerini kabul etti.

Norveç’te maliye bakanının istifası kriz yarattı

Başbakan Erna Solberg

Kararın ardından aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen, Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen’ın yönettiği İlerleme Partisi, itiraz talebinde bulundu. Yapılan itirazları, Başbakan Solberg tarafından “insani gerekçelerle” reddedilen Jensen, duruma tepki göstererek hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA KOALİSYON HÜKÜMETİNİ DAĞITTI

Parti lideri ve maliye bakanı Jensen’ı destekleyen diğer beş milletvekili de Başbakan’a istifalarını sundu.

Norveç’te maliye bakanının istifası kriz yarattı

Maliye Bakanı Siv Jensen

Koalisyon hükümetinden altı kişinin istifa etmesi ise, Başbakanı Erna Solberg’in parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi anlamına geliyor. Solberg, azınlık durumuna gelen hükümetinin lideri olarak şu an için görevine devam edeceğini açıkladı.

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