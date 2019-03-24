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Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Norveç Denizi açıklarında yaklaşık 1.300 yolcu ile seyahat turu yapan turist gemisi, denizin ortasında arızalandı.

İHA | 24.03.2019 - 00:14..
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Yaşanan arıza ve fırtınanın artmasıyla birlikte gemi kaptanı tarafından, yardım çağrısında bulunuldu. Norveç sahil kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatılsa da bütün denemeler boş çıktı. Türkiye saatiyle 4.30 sıralarında yaşanan olay nedeniyle gemide bulunan yolcuların, panik halinde olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

HELİKOPTERLER İLE DENEME YAPILIYOR

Arama kurtarma botlarıyla başlayan kurtarma çalışmaları fırtına dolayısıyla sekteye uğrarken Norveç tarafının, botlarla kurtarma çalışmalarını durdurduğu ve helikopterlerle gemideki yolcuların ve mürettebatın kurtarılmaya çalışıldığını öğrenildi.

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

YAKLAŞIK 100 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Gemiden şu ana kadar sadece 100’e yakın kişi kurtarılabilirken, kaşan kişilerin kurtarılması için helikopter takviyelerinin beklenildiği öğrenildi. Diğer taraftan geminin, sadece tek motorunun çalışır durumda olduğu ve gemi kaptanının sürüklenmeyi yavaşlatmak için tek motoru kullanmaya çalıştığı bildirildi.

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Olayla ilgili kurtarma çalışmaları yaparken Rusya tarafından açıklama geldi. Rusya, gemide 3 Rus vatandaşının bulunduğunu ve kurtarılmayı beklediklerini açıkladı.

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

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Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

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