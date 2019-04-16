Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu. Bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Notre Dame Katedrali'nde yangın

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın

"YANGININ SÖNDÜRÜLEBİLECEĞİNDEN EMİN DEĞİLİZ"

Paris itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin değiliz." ifadesi kullanıldı.

Yangına 400 itfaiyeciyle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, tüm çalışmaların katedralin kuzey kulesinin yıkılmasının önlenmesine ve sanat eserlerinin kurtarılmasına yoğunlaştırıldığı ancak tüm çabalara rağmen ayakta kalan kulenin de yandığı belirtildi.

İtfaiye Sorumlusu Jean-Claude Gallet, yaptığı açıklamada, "Yangının kuzey çan kulesine yayılıp yayılmayacağından emin değiliz. Bu çökerse hasarın boyutun tahmin etmeyi size bırakıyorum." dedi.

Bu arada Fransız basını, alevler içindeki katedralin içini gösteren fotoğrafları yayınladı.

"KURTARILMASI KESİN DEĞİL"

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de yangının kontrol altına alınamadığını ve gelecek saatin belirleyici olacağını belirterek, "Notre Dame'ın kurtarılması kesin değil." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli." şeklindeki açıklaması üzerine, itfaiye de havadan bırakılabilecek su tankerlerinin yapıyı tamamen çökertebileceğine işaret ederek, kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

MACRON: "TÜM ULUS DUYGU YÜKLÜ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.