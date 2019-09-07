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Nubia’nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 3s tanıtıldı

Nubia’nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 3s’nin özelliklerine ve çıkış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 10:55..
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Son yıllarda akıllı telefonlar öylesine gelişti ki; artık birçok bilgisayardan bile daha iyi özelliklere sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Bu nedenle mobil oyuncu sayısı bir hayli artarken, akıllı telefon üreticileri de bu durumdan yararlanmak istiyor.

Nubia’nın yeni nesil oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3s, düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Oyunseverlerin bir hayli ilgisini çeken telefonun özelliklerine hep birlikte göz atalım.

nubia

 

NUBIA RED MAGIC 3s ÖZELLİKLERİ

6,65 inç büyüklüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ SUPER AMOLED ekran ile oyunseverlerle buluşacak Nubia Red Magic 3s, sahip olduğu turbo fanlı sıvı soğutma teknolojisi sayesinde ısıyı telefonun her yerine eşit bir şekilde dağıtabiliyor. Tasarım çizgileriyle bir hayli dikkat çeken yeni nesil oyuncu telefonunun arka kısmında ise bir de RGB aydınlatmalı panel bulunuyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 Plus’ın güç verdiği Nubia Red Magic 3s, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB RAM seçenekeriyle kullanıcılarla buluşacak. Sony IMX586 sensörüne sahip 48 MP arka kameraya sahip Nubia Red Magic 3s’nin ön tarafında ise 16 MP kamera bulunuyor.

nubia

Oyun telefonlarının kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri de şüphesiz, batarya performansı. Sahip olduğu 27W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile harika bir şarj süresi sunan telefonun satış fiyatı ise şu şekilde:

  • 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 420 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 531 dolar

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