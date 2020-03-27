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Nükhet Duru: Gönüllü hapisteyiz

Şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabı üzerinden mini bir konser verdi.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 08:45..
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Koronavirüs salgını yüzünden eve kapanan Nükhet Duru, sevenleriyle sosyal medyada buluştu.

"AÇIK GÖRÜŞE ÇIKTIM"

Sanatçı, önceki akşam Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla, hem şarkılarını seslendirdi hem de hayranlarıyla sohbet etti. Duru, hayranlarını “Bu günlerde gönüllü hapisteyiz ve bu akşam açık görüşe çıktım.” diye selamladı.

"KİLO ALMAYIZ İNŞALLAH"

Virüs salgını sebebiyle evde kaldığı süreçte bere, şal ve hırka ördüğünü, kitap okuduğunu anlatan ünlü sanatçı, “Yapmadığım yemekleri yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu süreçten kilo almadan çıkarız. Bugün hiçbir müzisyenim de yanımda değil. Gönül, buraya orkestra yığarak, şarkılar söylemek isterdi.” dedi.

Nükhet Duru, dinleyicilerinin bu süreçte boş durmaması gerektiğini belirterek, kendisinin de televizyon dahi izlerken boş durmadan örgü ördüğünü söyledi.

Nükhet Duru: Gönüllü hapisteyiz

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