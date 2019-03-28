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Nur Yerlitaş takipçilerini endişelendirdi

Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından, başı sarılı olarak çekildiği bir fotoğrafı paylaşması takipçilerini endişelendirdi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 07:09..
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2017'de meme kanserini yenen 62 yaşındaki modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuştu. Yerlitaş, 2018'in ağustos ayında 4 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti. Ameliyat haberiyle hayranlarını oldukça üzen Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini korkuttu.

Nur Yerlitaş takipçilerini endişelendirdi

TAKİPÇİLERİ NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Yerlitaş'ın, 'Biraz zaman' notuyla yaptığı paylaşıma hayranlarından pek çok yorum geldi. Bazı takipçiler, Yerlitaş'ın yeniden ameliyat olduğunu öne sürüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Bazı takipçiler ise fotoğrafın ameliyat olduğu zaman çekildiğini, eski fotoğrafını yeniden paylaştığını iddia etti.

FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Öte yandan, Nur Yerlitaş, bir süre sonra paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

Nur Yerlitaş takipçilerini endişelendirdi

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