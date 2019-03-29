Nur Yerlitaş'ı takipçileri uyardı

Nur Yerlitaş'a, geçtiğimiz gün ise, Instagram'da başı sarılı olarak görüldüğü fotoğrafını “Biraz zaman” notuyla paylaşmış ve daha sonra silmişti.

ONUR AKAY AÇIKLAMIŞTI

Ancak ses sanatçısı Onur Akay, Nur Yerlitaş'ın ikinci kez ameliyat olduğunu belirtip, bu ameliyatı herkesten sakladığını ortaya çıkarmıştı. Nur Yerlitaş ise yaşananlar konusunda sessizliğini korumaya devam ediyor.

TAKİPÇİLERİ UYARDI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yerlitaş, Ebru Gündeş'in duygusal şarkısı eşliğinde uzaklara bakarken görülüyor. Yerlitaş paylaşımına sadece kalp simgesi koymakla yetindi. Takipçileri ise Nur Yerlitaş'a geçmiş olsun dileklerini iletip daha fazla arabesk dinleyerek moralini düşürmemesi gerektiğini vurguladı.