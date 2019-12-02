Nurgül Yeşilçay, düğün istiyor

Oyuncu Murat Cemcir, 43’üncü yaşını önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda kutladı. Partiye katılanlar arasında Cemcir’in “En sevdiğim yengem” dediği Nurgül Yeşilçay da vardı.

Ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la poz verdi. Araçlarını otoparkta bırakıp taksi çağıran çift, beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DÜĞÜN TÜRKİYE'DE OLACAK"

Düğün istediğini söyleyen Yeşilçay, “Evlilik teklifi aldınız, düğün hazırlıkları başladı mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Bakın arkadaşlar bu düğün olacak. Ben yurtdışı düğünlerini sevmiyorum, bu işin yurtiçinde olması lazım. Çünkü biz Türk’üz ve bu evliliği Türkiye’de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama kır düğünü mü olur başka bir şey mi bilmiyorum. Her şeyi düşünüyoruz, çünkü bizim Necati’yle ayarımız yok.” dedi.